Американец убил двух девушек за отказ и обвинил в этом своего мертвого брата

Джефферсон-Сити, 17 апреля. Житель штата Миссури убил двух девушек, не желавших вступать с ним в романтические отношения. В убийствах он обвинил своего брата, который покончил с собой в 2018 году.

Первой жертвой Килра Юста стала 17-летняя Кара К., которая на протяжении девяти месяцев встречалась с ним, но захотела уйти из-за абьюза. Тогда обвиняемый заявил, что она будет «либо с ним, либо ни с кем», больше девушку никто не видел. Это преступление произошло в 2007 году.

Второй жертвой ревнивого юноши стала 21-летняя Джессика Р., которая встречалась с его другом. Юст испытывал к ней симпатию и настаивал на отношениях, однако был отвергнут. В 2016 году Джессика пропала без вести.

В 2017 году на каменоломне нашли останки двух человек. Эксперты выяснили, что погибшими оказались Кара и Джессика. В убийстве заподозрили Юста. Ему грозит до 30 лет тюрьмы.

В Москве 35-летний мужчина из ревности убил 17-летнюю знакомую и ее подругу. После этого он расправился с матерью одной из девушек, чтобы «устранить» свидетеля, сообщало РИАМО.