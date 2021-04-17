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Корейская Hyundai представила новый пикап Santa Cruz
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Экономика

Корейская Hyundai представила новый пикап Santa Cruz

Автопроизводитель из Южной Кореи официально презентовал новую модель Santa Cruz.

Фаунтин-Вэлли, США, 17 апреля. Автопроизводитель из Южной Кореи официально презентовал новую модель Santa Cruz.

Пикап Santa Cruz был официально представлен южнокорейской автомобильной маркой Hyundai. Модель ориентируется на рынки Южной и Северной Америки.

Обновленная модель построена на платформе Hyundai Tucson следующей генерации, что особенно чувствуется при рассмотрении автомобиля спереди. Новинка обзавелась кабиной из двух рядов, а также четырьмя дверьми.

Технически пикап оснащается 2,4-литровым атмосферным двигателем мощностью 185 л. с., либо 2,0-литровым турбомотором и мощностью 238 л.с. На выбор предоставляются вариации с передним и полным приводами. Снаружи модель получила модернизированные светодиоды, а также дополнительные ходовые огни и новые бамперы. Серийное производство будет налажено на американском заводе в Алабаме. Оно стартует летом 2021 года.

Santa Cruz стал не единственным обновлением автомобильной компании за последнее время. Недавно Hyundai представила семиместный кроссовер Creta второго поколения, названный в честь средневековой крепости Алькасар.

премьера пикап hyundai Santa Cruz
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