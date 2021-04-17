Зеленский и президент Франции обсудили членство Украины в НАТО

Париж, 17 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский и его французский коллега Эммануэль Макрон подняли вопрос членства Незалежной в НАТО.

В пятницу украинский лидер провел переговоры с Эммануэлем Макроном в Париже. Также Зеленский пообщался в видеоформате с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«С госпожой Меркель мы не обсуждали вопрос членства Украины в НАТО, потому что наша конференция была в формате обсуждения именно вопроса безопасности на востоке Украины, вопросов Донбасса, выполнения договоренностей, которые у нас были в декабре 2019 года на нормандской встрече», — сказал президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что поднимал данный вопрос в беседе с президентом Франции. Киев чувствует поддержку Парижа в сфере получения плана действий по членству в Альянсе, сообщил украинский лидер.

Ранее президент Незалежной попал в неловкую ситуацию в ходе позирования на протокольной фотографии с Макроном. Зеленский не понял, какое место ему стоит занять.