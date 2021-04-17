Вооруженные силы ЦАР зачистили город Кабо на севере страны

Банги, 16 апреля. Премьер-министр ЦАР Фирмен Нгребада сообщил о восстановлении контроля над населенным пунктом Кабо в северной части республики.

Премьер высоко оценил успехи национальной армии (FACA), руандийских военнослужащих и российских инструкторов в восстановлении мира и порядка на всей территории государства.

Ранее центральноафриканские войска при поддержке союзников зачистили город Кага-Бандоро, считавшийся главным оплотом бандитизма. Освобождение Кабо стало следующим шагом в направлении границы с Чадом, откуда боевики получали оружие, снаряжение и подкрепление.

После разгрома организованных бандформирований, подтвержденного советником президента ЦАР по вопросам национальной безопасности Валерием Захаровым, в стране остались лишь небольшие отряды радикалов. Установление полного контроля над чадской границей приблизит их окончательную ликвидацию.

Правительство республики уже переключается на более актуальную задачу — восстановление и развитие экономики государства.