Президент США Джо Байден в своем выступлении 15 апреля, посвященном политике Вашингтона в отношении России, ни разу не упомянул осужденного оппозиционера Алексея Навального. На это обратила внимание в своем Twitter-аккаунте американская журналистка, старший аналитик по глобальным вопросам телеканала CNN Бианна Голодрыга.

Wow. Biden makes no mention of @navalny in his statement. — Bianna Golodryga (@biannagolodryga) April 15, 2021

/ Prt Scr

«Ух ты. Байден не упоминает @navalny в своем заявлении», — написала американка в соцсети.

Новый глава Белого дома рассказал о недавнем разговоре с Владимиром Путиным, отметив, что беседа с российским лидером была «искренней и уважительной». Он также добавил, что Соединенные Штаты Америки не нацелены на эскалацию в отношениях с РФ. Байден подчеркнул, что на протяжении долгой истории соперничества двум державам удавалось находить способы урегулирования напряженности и не давать ей выходить из-под контроля.

В ходе выступления американский президент напомнил о продлении в феврале текущего года на пять лет Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Кроме того, он отметил непоколебимость США относительно поддержки партнеров и союзников в Европе, но ни слова не сказал ни о Навальном, отбывающем наказание в ИК-2, ни о его коллегах, большая часть которых сбежали в ЕС и оттуда призывают россиян выходить на незаконные акции в поддержку основателя ФБК (признан иноагентом в РФ).

В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что отсутствие в речи Байдена упоминания о Навальном не является чем-то удивительным. По его словам, в контексте отношений между США и Россией нет места подобным пропагандистским элементам.

«Это достаточно яркое свидетельство, что в иерархии задач и ценностей, которые существуют в американской внешней политике, нет Алексея Навального. Ничего удивительного в этом нет, поскольку речь идет о риторике совершенно другого уровня. Вся эта история с Навальным — не более чем элемент информационной войны против России и пропагандистской кампании, которых мы видели уже очень много», — считает политолог.

В качестве примера Шаповалов привел так называемое «дело Скрипалей» и «список Магнитского», в свое время активно освещаемые в мировой прессе. Подобные сценарии, по наблюдениям политолога, с различной степенью успешности предпринимались под брендом защиты прав и свобод человека на протяжении последних 70 лет.

«То, что посчитали Байден и его окружение обозначить в речи, является реальной политикой. Это реальные цели и задачи, стоящие перед Америкой в отношениях с Россией. Здесь президент США на самом деле был вполне искренен, поскольку он затронул вопросы, действительно волнующие американцев и политические элиты страны, по которым возможен диалог, если он будет проходить на взаимоприемлемых основах. В этом перечне нет Алексея Навального, поскольку его рейтинг, находящийся в пределах статистической погрешности в РФ, не позволяет относить его к значимым политическим игрокам», — объяснил политолог.

Также собеседник подчеркнул, что ни сам осужденный оппозиционер, ни его ближайшие соратники в любом случае не могут рассматриваться в контексте отношений между Москвой и Вашингтоном.

«Никогда в повестке США не было Навального. Он лишь инструмент информационной войны против нашей страны. Исключительно этим ограничивается весь тот шум, который Запад поднял вокруг оппозиционера. Считать его реальным элементом российско-американской повестки бессмысленно», — подытожил Владимир Шаповалов.

Ранее в издании New Yorker вышла статья Сьюзан Глассер о перспективах взаимоотношений Москвы и Вашингтона в связи с заключением Алексея Навального. Как пишет Глассер, сторонники Навального настойчиво просили администрацию Джо Байдена вмешаться в ситуацию и ввести ряд ограничений в отношении России, так как видят прямую угрозу для жизни главы ФБК, объявившего в тюрьме голодовку. Но Белый дом все же пока не готов поставить интересы российской оппозиции в свои приоритеты.