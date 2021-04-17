Байден раскритиковал решение Ирана об обогащении урана до 60%

Вашингтон, 17 апреля. Президент США Джо Байден отреагировал на новость о первой иранской партии урана, обогащенного до 60%. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Японии, где президент США встречался с премьер-министром Есихидэ Суга.

«Мы не поддерживаем и не думаем, что это вообще полезно, когда Иран говорит, что он собирается перейти к обогащению урана до 60 процентов», — заявил Байден.

Biden says Iranian enrichment to 60% unhelpful, but glad about talks

"We do not support and do not think it's at all helpful that Iran is saying it's going to move to enrich to 60 percent," Biden told reporters in Washington.https://t.co/9Jsyp9xNB8 — Servando S (@sersan1000) April 17, 2021

При этом глава Штатов отметил позитивные сдвиги в переговорном процессе по иранской ядерной сделке.

«Тем не менее мы рады, что Иран продолжал соглашаться участвовать в обсуждениях — косвенных обсуждениях — с нами и с нашими партнерами о том, как нам двигаться вперед и что необходимо, чтобы позволить нам вернуться [к ядерной сделке], — отметил Байден.

Накануне спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил о получении первой партии ядерного сырья со степенью обогащения 60%.

«Я с гордостью сообщаю, что в 00:40 молодые иранские ученые смогли получить урановый продукт с 60-процентным насыщением. Поздравляю отважный народ Ирана с этим успехом; воля иранского народа является чудотворной и сорвет любой заговор», — написал чиновник в Twitter.

با افتخار اعلام میکنم در ساعت ۰۰:۴۰ نیمه‌شب گذشته ودر شب زیارتی سید الشهدا(ع)، دانشمندان جوان وخداباور ایرانی توانستند به محصول اورانیوم با غنای ۶۰درصد دست یابند.



این موفقیت رابه مردم شجاع ایران اسلامی تبریک می‌گویم؛ارادۀ ملت ایران #معجزه‌آفرین است وهر توطئه‌ای راخنثی خواهد کرد. — محمدباقر قالیباف (@mb_ghalibaf) April 16, 2021

Это объявление стало очередным этапом развития иранской ядерной программы. Распоряжение властей Ирана о повышении уровня обогащения урана появилось после аварии в Натанзе 11 апреля: в результате взрыва на местном ядерном объекте вышла из строя система электропитания.

«Два сотрудника разведки сообщили, что сбой был вызван сильным взрывом, полностью разрушившим независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергетическую систему, которая снабжает подземные центрифуги, обогащающие уран», — сообщает The New York Times.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи назвал произошедшее в Натанзе актом «ядерного терроризма». Расследование инцидента засекречено, однако в публичное пространство уже просочилась информация о причастности Израиля к взрыву. Официальный Тегеран установил, что случившееся — дело рук сотрудников израильской спецслужбы «Моссад». При этом власти Израиля отвергают подобные обвинения.