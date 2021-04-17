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Байден раскритиковал решение Ирана об обогащении урана до 60%
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Весь мир

Байден раскритиковал решение Ирана об обогащении урана до 60%

Президент США выразил недовольство заявлениями Ирана о производстве 60-процентного урана, но надеется на сотрудничество.

Вашингтон, 17 апреля. Президент США Джо Байден отреагировал на новость о первой иранской партии урана, обогащенного до 60%. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Японии, где президент США встречался с премьер-министром Есихидэ Суга

«Мы не поддерживаем и не думаем, что это вообще полезно, когда Иран говорит, что он собирается перейти к обогащению урана до 60 процентов», — заявил Байден.

При этом глава Штатов отметил позитивные сдвиги в переговорном процессе по иранской ядерной сделке.

«Тем не менее мы рады, что Иран продолжал соглашаться участвовать в обсуждениях — косвенных обсуждениях — с нами и с нашими партнерами о том, как нам двигаться вперед и что необходимо, чтобы позволить нам вернуться [к ядерной сделке], — отметил Байден. 

Накануне спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф заявил о получении первой партии ядерного сырья со степенью обогащения 60%.

«Я с гордостью сообщаю, что в 00:40 молодые иранские ученые смогли получить урановый продукт с 60-процентным насыщением. Поздравляю отважный народ Ирана с этим успехом; воля иранского народа является чудотворной и сорвет любой заговор», — написал чиновник в Twitter.

Это объявление стало очередным этапом развития иранской ядерной программы. Распоряжение властей Ирана о повышении уровня обогащения урана появилось после аварии в Натанзе 11 апреля: в результате взрыва на местном ядерном объекте вышла из строя система электропитания.

«Два сотрудника разведки сообщили, что сбой был вызван сильным взрывом, полностью разрушившим независимую и хорошо защищенную внутреннюю энергетическую систему, которая снабжает подземные центрифуги, обогащающие уран», — сообщает The New York Times.

Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи назвал произошедшее в Натанзе актом «ядерного терроризма». Расследование инцидента засекречено, однако в публичное пространство уже просочилась информация о причастности Израиля к взрыву. Официальный Тегеран установил, что случившееся — дело рук сотрудников израильской спецслужбы «Моссад». При этом власти Израиля отвергают подобные обвинения.

сша иран байден
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