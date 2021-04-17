В Sohu объяснили недовольство Пекина в связи с угрозами Киева в адрес РФ

Пекин, 17 апреля. Китай неожиданно отреагировал на обострение военной ситуации в Донбассе, утверждают аналитики издания Sohu.

Авторы публикации обратили внимание на призывы Киева нанести удар по России и вернуть Крым силовым путем. Эксперты сошлись во мнении, что агрессивная риторика Киева вызвала недовольство Китая — ранее Пекин старался держаться в стороне от неоднозначной ситуации между Россией и Украиной. «ПолитРоссия» приводит перевод оригинальной публикации.

«После прихода к власти Владимира Зеленского на Украине то и дело начали происходить странные вещи. <…> Украинские власти заблокировали сделку китайских инвесторов по приобретению завода “Мотор Сич”, после чего Зеленский подписал приказ о национализации этого предприятия», — пишут обозреватели Sohu.

Они отметили, что в Китае крайне недовольны позицией украинских властей, что сулит Киеву большие неприятности в ситуации с заводом «Мотор Сич». Известно, что китайские инвесторы в рамках судебных разбирательств с Украиной надеются отсудить у страны компенсацию в размере 3,6 млрд долларов. Однако это не единственная проблема Киева. В КНР нейтрально относятся к вопросу конфликта в Донбассе, однако аналитики Sohu полагают, что это не помешает Пекину сократить импорт украинских товаров.

«В настоящий момент Китай является главным мировым импортером украинской продукции, сотрудничество с КНР ежегодно приносит Киеву порядка семи млрд долларов. Если эта выручка сократиться, а суд по иску «Моров Сич» встанет на сторону китайской стороны, то курс гривны рухнет», — констатировали аналитики.

Напомним, ВСУ не прекращают обстреливать территорию Донбасса, в результате чего гибнет мирное население. Так, например, 3 апреля Украина использовала запрещенную артиллерию во время обстрела окрестностей ЛНР.