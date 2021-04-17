Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 13:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:31
Общество
Девять новых мостов появятся в Москве к концу 2024 года
13:28
Общество
В Симферополе выстроились огромные очереди за вакциной от коронавируса
13:26
Шоу-бизнес
Видео Алеси Кафельниковой с беременным животом опубликовали в Сети
13:24
Экономика
Российский IT-сектор переживает бум на фоне пандемии
13:24
Политика
В США объяснили, почему Байдену не стоит создавать новую МБР за триллионы долларов
13:23
Армия
Российские миротворцы разминировали две тысячи гектаров территории НКР
13:22
Весь мир
Премьер ЦАР обозначил первоочередные задачи правительства по борьбе с COVID-19
13:22
Политика
Марков предложил присвоить ФБК статус «враждебного иноагента»
13:22
Политика
Глава Татарстана Минниханов вакцинировался от коронавируса
13:22
Общество
Марсианский климат может вывести из строя американский зонд InSight
13:20
Общество
Российские ученые назвали способ предотвратить столкновение Апофиса с Землей
13:20
Шоу-бизнес
Алекса сообщила о рождении дочери
13:15
Происшествия
Стая бродячих псов растерзала ребенка в Башкирии
13:15
Политика
Россияне объяснили, как «Спутник V» пробивает дорогу на рынок Европы
13:13
Происшествия
Сотрудник ГИБДД ранил девушку во время погони в Туве
13:11
Общество
Индианка подала в суд на принца Гарри из-за отказа жениться на ней
13:11
Общество
Мавзолей Ленина в Москве открыли для посетителей после долгого перерыва
13:08
Общество
В Николаевском Малицком монастыре объяснили появление фресок об интернет-зависимости
13:06
Общество
Школьник из Красноярска расклеил объявления о поиске работы, чтобы помочь своей матери
13:03
Экономика
Россиянам рассказали, как выгодно приобрести жилье на маткапитал
Все новости
В Sohu объяснили недовольство Пекина в связи с угрозами Киева в адрес РФ
ФБА «Экономика сегодня»  /  Мария Александрова
Экономика

В Sohu объяснили недовольство Пекина в связи с угрозами Киева в адрес РФ

Китай неожиданно отреагировал на обострение военной ситуации в Донбассе, утверждают аналитики издания Sohu.

Пекин, 17 апреля. Китай неожиданно отреагировал на обострение военной ситуации в Донбассе, утверждают аналитики издания Sohu.

Авторы публикации обратили внимание на призывы Киева нанести удар по России и вернуть Крым силовым путем. Эксперты сошлись во мнении, что агрессивная риторика Киева вызвала недовольство Китая — ранее Пекин старался держаться в стороне от неоднозначной ситуации между Россией и Украиной. «ПолитРоссия» приводит перевод оригинальной публикации.

«После прихода к власти Владимира Зеленского на Украине то и дело начали происходить странные вещи. <…> Украинские власти заблокировали сделку китайских инвесторов по приобретению завода “Мотор Сич”, после чего Зеленский подписал приказ о национализации этого предприятия», — пишут обозреватели Sohu.

Они отметили, что в Китае крайне недовольны позицией украинских властей, что сулит Киеву большие неприятности в ситуации с заводом «Мотор Сич». Известно, что китайские инвесторы в рамках судебных разбирательств с Украиной надеются отсудить у страны компенсацию в размере 3,6 млрд долларов. Однако это не единственная проблема Киева. В КНР нейтрально относятся к вопросу конфликта в Донбассе, однако аналитики Sohu полагают, что это не помешает Пекину сократить импорт украинских товаров.

«В настоящий момент Китай является главным мировым импортером украинской продукции, сотрудничество с КНР ежегодно приносит Киеву порядка семи млрд долларов. Если эта выручка сократиться, а суд по иску «Моров Сич» встанет на сторону китайской стороны, то курс гривны рухнет», — констатировали аналитики.

Напомним, ВСУ не прекращают обстреливать территорию Донбасса, в результате чего гибнет мирное население. Так, например, 3 апреля Украина использовала запрещенную артиллерию во время обстрела окрестностей ЛНР.

Украина китай мотор сич
Комментировать
Самое популярное
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
Шоу-бизнес 14 апреля 2021
Невестка Валерии оказалась в больнице после потери сознания прямо на улице
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Шоу-бизнес 15 апреля 2021
ФАН публикует видео скандала между двумя участницами на реалити-шоу «Последний герой»
Новости партнеров
Все новости / Экономика / В Sohu объяснили недовольство Пекина в связи с угрозами Киева в адрес РФ
Рейтинг@Mail.ru