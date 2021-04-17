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Window on Eurasia: РФ может без единого выстрела пресечь попытку Японии захватить Курилы
wikipedia.org  /  Public Domain
Политика

Window on Eurasia: РФ может без единого выстрела пресечь попытку Японии захватить Курилы

Россия должна быть готова к тому, что Япония может предпринять попытку силового захвата Курильских островов.

Вашингтон, 17 апреля. Россия должна быть готова к тому, что Япония может предпринять попытку силового захвата Курильских островов.

В публикации американского издания Window on Eurasia говорится, что точка в территориальном споре между Японией и Россией еще не поставлена. Эксперты полагают, что Токио может пойти на радикальные шаги, а Россия должна иметь это ввиду, передает «ПолитРоссия».

«Маневры японских военных в северо-западной части Тихого океана будут иметь последствия не только для Курил, но и для Калининграда», — говорится в статье.

Аналитики полагают, что японские военные для нападения могут использовать свой боевой флот, а также большое количество мелких гражданских судов, включая рыболовецкие. При этом высока вероятность полного фиаско, потому что стратегические бомбардировщики России на Дальнем Востоке являются серьезным аргументом в любом военном противостоянии.

Отмечается, что Россия может использовать и нестандартный вариант ответа на агрессию оппонентов. Так, она может заблокировать японские суда в открытом море до того, как они нанесут удар. Эксперты полагают, что Москва способна без единого выстрела пресечь попытку Токио захватить Курилы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в диалоге с Японией на тему Курильских островов. Он отметил, что российская сторона рассчитывает на скорейшее возобновление двусторонних контактов на высшем уровне.

россия япония курилы
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