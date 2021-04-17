Топ-5 известных моделей в возрасте

Мир моды стал куда более открытым и впустил в фэшн-индустрию не только моделей plus size, но и возрастных манекенщиц. Топ-5 самых известных моделей в возрасте – в материале ФАН.

Кармен Делль'Орефиче

Global Look Press / Panoramic

Самая зрелая модель в мире — 89-летняя Кармен Делль'Орефиче. Впервые она появилась на обложке Vogue в 1947 году, когда ей было всего 16 лет. До сих пор статная дама с изящным профилем и копной серебристых волос покоряет подиумы.

«Я не такая, как прежде, но принимаю свой возраст. Мне с ним хорошо. Годы не мешают ничему», — уверен модель.

Делль'Орефиче снималась для обложек глянцевых журналов и участвовала в рекламных компаниях Gianfranco Ferré, Isaac Mizrahi, Rolex, Thierry Mugle и других брендов.

Дафна Селф

Global Look Press / c40

Британка Дафна Селф начала модельную карьеру в 20 лет — в 1949 году она появилась на обложке The Reading Review, а вскоре прошлась по подиуму на шоу, который устраивал местный магазин. Селф заметили в лондонском модельном агентстве, ее научили ходить по подиуму и позировать, однако серьезных успехов на модельном поприще она не достигла и решила оставить карьеру и посвятить время семье. Однако в 70 лет Селф стала получать многочисленные предложения сняться для обложки журнала — сначала для малоизвестных, а затем и для Vogue. Сейчас Дафне Селф 92 года, и она до сих пор остается очень востребованной моделью.

Ясмина Росси

facebook.com / Yazemeenah Rossi AKA Yasmina Rossi

Американка с французскими корнями Ясмина Росси посвятила свою молодость детям, лишь в 40 лет она впервые решила попробовать себя в модельном бизнесе. Сейчас ей 66 лет, но превосходной фигуре Росси могут позавидовать многие молодые модели.

Росси призналась, что секрет ее красоты и молодости прост — она живет так, как ей нравится, правильно питается и ухаживает за кожей и волосами. Она сотрудничает с Marks & Spencer, YSL, Hermès и Jil Sander.

Линда Родин

instagram.com / @lindaandwinks

В юности Линда Родин переехала из США в Италию ради модельной карьеры, но очень скоро поняла, что ей больше нравится быть по другую сторону объектива. Родин увлеклась фотографией и стала стилистом, а после получила место редактора в Harper’s Bazar. Помимо этого, Родин завела Instagram и личный блог, где стала выкладывать свои повседневные образы. В итоге к 60 годам Родин получила такую славу, что ее пригласили в рекламную кампанию очков Karen Walker, затем The Row сделали ее лицом своей новой коллекции.

«Для того, чтобы быть стильной в зрелом возрасте, нужна смелость», — считает модель.

Инес де ля Фрессанж

Pr Scr instagram.com / Panoramic

Француженка из аристократичной семьи начала модельную карьеру в раннем возрасте — в 18 лет она появилась на обложке французского журнала Elle. Поразительную красоту Инес де ля Фрессанж разглядел Карл Лагерфельд, а также отметил ее необычное сходство с Коко Шанель. В 1980 году она заключила контракт с Chanel. Несмотря на то, что дружба с Лагерфельдом вскоре закончилась, Фрессанж создала свой бренд, а также до сих пор участвует в рекламных кампаниях и показах.

Еще одним феноменом последних десятилетий стала возросшая популярность моделей нестандартных параметров. Самые известные модели plus size — в материале ФАН.