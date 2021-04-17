Плевать с самой высокой башни Хогвартса. Колонка Голоса Мордора

Все оппозиционные СМИ и блогеры прям-таки разрываются от «громкой новости»: французская газета Le Monde опубликовала открытое письмо, в котором известные актеры, музыканты, писатели и другие деятели культуры «просят Владимира Путина допустить врачей в тюрьму к Навальному».

Среди подписавших много громких имен. Конечно же, Светлана Алексиевич, куда без нее? Ну и Джоан Роулинг, Бенедикт Камбербетч, Дэвид Духовны, Джуд Лоу, даже кто-то из ABBA. Довольно длинный список известных личностей, которые невероятно переживают за некоего Алексея Навального из далекой России.

На самом деле это очень лукавый и подлый прием, в основе которого ложь, ложь и ничего больше, кроме лжи. Все очень просто. Что все те люди, что в списке, знают о России? Почти ничего, кроме того, что слышат в новостях BBC или CNN. А слышат они там исключительно то, что в РФ, в общем-то, подавляющее большинство населения за этого самого Навального, но это население настолько запугано, что не может промолвить ни слова. Потому что за любые слова поддержки Навального грозит неминуемая отправка в ужасный GULAG. Представление о России у всех этих людей исключительно лубочное, даже несмотря на то, что некоторые из них были в РФ и видели красивую, свободную, современную страну. Это ничего не значит, всего лишь очередной пропагандистский прием страшного диктатора Влада, а на самом деле все именно так, как написано в очередной статье New York Times. Кто такой Navalny, они все тоже знали не особо, пока им кто-то не сказал, что это очень великий человек, готовый повести за собой всю Россию в царство демократии. И что сейчас этот Navalny сидит в страшной тюрьме, где его день и ночь пытают и не допускают к нему никаких врачей. Конечно же, все это ложь — но разве эти люди будут разбираться? И вы на самом деле верите, что это именно их инициатива?

А некоторые из них не обманутые. Они просто лгуны, привыкшие подчиняться актуальной политической повесточке. Я что-то не могу вспомнить, чтобы эти люди точно так же переживали за Джулиана Ассанжа. Вот как-то не зафиксировались в памяти письма в его поддержку. Я уж не говорю об убитых детях Донбасса, которых вся эта братия просто в упор не замечала. А Джоан Роулинг буквально дружила в Twitter с откровенным пропагандистским проектом, «девочкой из Алеппо Баной Алабед». Даже книги ей высылала. И на других сирийцев, которым террористы, среди которых был и папа Баны, отрезали головы, Джоан Роулинг было наплевать. С самой высокой башни Хогвартса. Она вся, по горло, по уши, жила в этой лжи — девочка Бана, «Белые каски», «химические атаки Асада». Как вы сами думаете: она действительно во все это верила? Что-то я очень сильно сомневаюсь.

Все эти очень громкие письма с очень громкими именами подписавших — голое, неприкрытое лицемерие. И самый настоящий праздник лжи. И очень хочется взять кого-то из подписантов с громким именем и ткнуть холеной рожей в тот сайт, который сами сторонники Навального и создали. Тот сайт, на котором они в течение месяца не в состоянии собрать 500 тысяч голосов. Да и то, что собрали, похитили какие-то хакеры и были очень разочарованы тем, что среди украденного огромное количество ботов и фейковых личностей. Наверное, эти хакеры зареклись впредь взламывать мошенников, таких, какими и является ФБК (признан иноагентом в России. — Прим. ФАН).

Федеральное агентство новостей /

Вот этот сайт — это истинная цена оппозиции, возглавляемой Навальным. Даже с хорошей пригоршней, щедро брошенной сверху. «За Навального» в данном случае можно быть просто «с дивана», от человека не требуется совершать вообще каких-либо действий — и что? Ребята, а вы не хотите показать этот сайт именитым западным подписантам «письма в поддержку» и все абсолютно честно рассказать? О том, что в стране с населением в почти полторы сотни миллионов вы месяц не можете спокойно, без скандалов собрать каких-то 500 тысяч? Вот просто взять и честно все рассказать: «А знаешь, Бенедикт Камбербетч, вот сайт и на нем вся поддержка Навального в России, которая только есть. И это вся правда. Другой нет». И был бы Бенедикт Камбербетч честным человеком — он бы выпер эту мразь из своего дома и публично покаялся за то, что был подло обманут и втянут в грязные политические игры.

Но — не надейтесь. Во-первых, кто же ему откроет глаза? Нет таких. А если и откроют — Бенедикт просто промолчит, от страха. Потому что «новая этика» лютует и на мистера Камбербетча наверняка можно найти ворох пикантных историй из прошлого, за которые он может быть подвергнут остракизму и лишиться своей звездной карьеры.

Господа подписанты, вы либо жестоко обмануты, либо, несмотря на все свои громкие имена, обычные лгуны, лицемеры и подлецы. Потому что осознанно, зная правду, пойти на такой поступок способен только обладатель всех этих нехороших качеств. И по-другому быть не может. Да, я понимаю, что вы боитесь того, что тусовка попросту сожрет лишь за то, что вы отошли от «генеральной линии партии и правительства», но это так себе оправдание.