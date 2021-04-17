Соратники осужденного блогера Алексея Навального добиваются усиления международного давления на Москву посредством стоящих за «Фондом борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) западных структур. Таким образом либералы могут способствовать попыткам иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Сотрудник ФБК Владимир Милов в ходе недавнего эфира на своем YouTube-канале заявил, что планирует в ближайшее время продолжить диалог с рядом зарубежных политиков. Под предлогом борьбы за освобождение основателя фонда и других «политзаключенных» представители оппозиции фактически занимаются дестабилизацией общественно-политической обстановки в стране. Многие члены команды Навального уже сбежали в Европу, откуда ведут подрывную деятельность.

ФБК открывает козыри

В последнее время сотрудники ФБК уже не скрывают свои связи на Западе. Сам Милов и его коллеги, пребывающие сейчас на территории ЕС, практически в открытую обсуждают планы с личностями, известными своим сотрудничеством со спецслужбами Соединенных Штатов Америки. Так, в феврале 2021 года ближайший соратник Навального провел онлайн-переговоры с экс-премьером Словакии Микулашем Дзуриндой, бывшим главой МИД Швеции Карлом Бильдтом и президентом фонда Free Russia Foundation (признан нежелательной организацией) Натальей Арно. Последние имеют давние контакты с американским правительством и разведкой и активно занимаются антироссийской пропагандой в информационной среде.

Шведский политик, имеющий репутацию вербовщика ЦРУ и засветившийся неоднократно в кругах организаторов цветных революций, положительно оценил в Twitter незаконные акции, прошедшие в РФ 23 января. В марте 2016 года в отеле «Меркурий» он контактировал напрямую с основателем ФБК Алексеем Навальным. Сейчас ввиду заключения Навального в исправительную колонию налаживанием таких «внешних связей», очевидно, занимается Милов.

Помимо Бильдта, организованные членами команды Навального несогласованные митинги поддержал Госдеп США. На официальном сайте ведомства было опубликовано заявление, осуждающее действия сотрудников российских органов правопорядка в ходе январских демонстраций. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, а также ряд зарубежных политиков и дипломатов выразили обеспокоенность судьбой задержанных протестующих, отметившихся насилием в отношении силовиков.

Влиятельные «друзья» оппозиции

Соратники осужденного блогера, вероятно, заручились еще и поддержкой нескольких весьма влиятельных и известных западных бизнесменов. Так, руководитель штабов Навального (структурное подразделение иноагента ФБК) Леонид Волков в беседе с менеджером «Альфа-Банка» проговорился о «связях» с Джорджем Соросом. Владимир Милов также признался, что встречался с американским миллиардером в 2006 году в Соединенных Штатах.

Prt Scr telegram.org / @Leonid Volkov

В апреле 2021 года Волков заявил, что считает газету The Washington Post «уважаемой и влиятельной», после того как издание опубликовало материал, касающийся возможного введения санкций в отношении 35 российских предпринимателей. Речь в статье шла преимущественно о тюремных буднях, голодовке основателя ФБК и протестных настроениях в РФ, однако там также приводится высказывание скандально известного британского банкира Уильяма Браудера, который призвал международное сообщество к более решительным действиям по оказанию давления на Кремль. Напомним, бизнесмен заочно приговорен в России к 9 годам тюремного заключения за финансовые махинации и уклонение от налогов.

Агенты Запада

Многие представители западного истеблишмента не стесняются демонстрировать заинтересованность в нагнетании сотрудниками ФБК обстановки вокруг отбывающего наказание в ИК-2 Навального, но вряд ли кого-то из них на самом деле волнует его здоровье. Данная информационная повестка может раскручиваться его соратниками и их зарубежными кураторами для формирования своеобразной ширмы, за которой ведется антироссийская деятельность.

Федеральное агентство новостей /

В интервью корреспонденту ФАН директор Института политических отношений Сергей Марков подчеркнул, что не считает сотрудников так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» либералами. По его мнению, они являются всего лишь посредниками в процессе вмешательства Запада во внутренние дела России.

«Во-первых, они (сотрудники ФБК. — Прим. ФАН) — иностранные агенты, участвующие в проектах, целью которых является вмешательство во внутренние дела России. Их главная задача — навредить нашей стране за счет санкций и других действий. Это — группировка беспринципных авантюристов, готовая обслуживать враждебные интересы. Они называют себя либералами, но это вовсе не значит, что они таковыми являются», — отметил Марков.

По словам собеседника ФАН, российским властям следует пересмотреть статус «Фонда борьбы с коррупцией», поскольку его представители являются не просто иностранными агентами, а ведут подрывную деятельность в интересах других государств.

«ФБК — враждебный иностранный агент, я думаю, что такой статус давно пора уже вводить. В отношении данной организации должны быть особые меры, поскольку она провоцирует общественно-политическую дестабилизацию, ворует у людей деньги, ориентирована на свержение законного правительства и установление марионеточной диктатуры», — подытожил эксперт.

В конце января Федеральное агентство новостей детально рассмотрело обращение исполнительного директора ФБК Владимира Ашуркова, направленное в администрацию нового президента США Джо Байдена. Он призвал главу Белого дома и его окружение инициировать расследование против правительства РФ, а также ввести санкции против российских граждан, список которых он приложил. В результате анализа данных выяснилось, что скрывающийся от ответственности в Великобритании соратник Навального по-прежнему поддерживает связи с Уильямом Браудером.