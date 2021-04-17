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Экономика
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Экипаж МКС вернулся на Землю. События дня. ФАН-ТВ
roscosmos.ru  /  Пресс-служба Роскосмоса
Видео

Экипаж МКС вернулся на Землю. События дня. ФАН-ТВ

«Союз» совершил посадку с членами экипажа МКС. Киев пообещал ответить на задержание консула. Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море.

Экипаж МКС вернулся на Землю на корабле «Союз МС-17»

В субботу посадку на Землю совершил спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-17» с тремя членами экипажа МКС на борту. Их встретили в Казахстане. Россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс провели на орбите 184 дня. Итог космической Одиссеи — выход в открытый космос и более полусотни научных исследований. На МКС остались еще семь членов экипажа. Как пишет в своем Telegram-канале глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, после мягкой посадки звездное трио чувствуют себя хорошо.

Киев пообещал ответить на задержание консула в России

Экипаж МКС вернулся на Землю. События дня. ФАН-ТВ
fsb.ru  /  ЦОС ФСБ

Киев назвал провокацией задержание украинского консула в Санкт-Петербурге и готовит ответ в отношении российских дипломатов. Об этом заявили в МИД Украины. Накануне дипломат Александр Сосонюк на встрече с россиянином попытался получить информацию закрытого характера и был взят с поличным по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает ФСБ. Деятельность задержанного оценили, как враждебную по отношению к России и не совместимую со статусом дипломата. К работнику дипмиссии будут применены меры в соответствии с нормами международного права. Сейчас сотрудник консульства находится в украинском дипучреждении.

Зеленский пригласил правительство Италии в Донбасс

Экипаж МКС вернулся на Землю. События дня. ФАН-ТВ
president.gov.ua  / Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил правительство Италии посетить Донбасс, чтобы оно могло лично увидеть последствия гражданской войны. Об этом зе-президент рассказал в беседе с корреспондентом итальянского издания La Repubblica. Украинский лидер заявил, что надеется на прогресс в отношениях между государствами. Накануне политик провел переговоры с другими европейскими лидерами — президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Зеленский по традиции поднял вопрос о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО.

Корабли Каспийской флотилии зашли в Черное море

Экипаж МКС вернулся на Землю. События дня. ФАН-ТВ
youtube.com  / Минобороны России

Каспийская флотилия завершила переход в Черное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу. 15 кораблей, в том числе три артиллерийских и восемь десантных катеров, а также суда обеспечения совершили путешествие длиной в 100 с лишним километров, преодолели 13 шлюзов, прошли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск. Теперь корабли готовятся принять участие в зачетных морских учениях при взаимодействии с силами Черноморского флота. Так они должны продемонстрировать готовность к отражению морских и воздушных десантов.
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