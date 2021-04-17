В Дагестане сын зарезал мать из-за запрета пользоваться смартфоном

Махачкала, 17 апреля. Молодой человек в Дагестане убил свою мать после ее слов о смартфоне. Как стало известно ФАН, женщина предъявила претензии сыну, который целыми днями проводил свой досуг за развлечениями в интернете.

Правоохранители выяснили, что 15 апреля около 13:00 между подозреваемым в убийстве и его матерью произошел конфликт. После словесной перепалки 25-летний житель Махачкалы зарезал свою родительницу.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК РФ по Республике Дагестан Расул Темирбеков.

Подозреваемого в убийстве задержали по горячим следам. Он сознался в совершении тяжкого преступления и раскаялся.

«Дело в том, что молодой человек недавно вышел из психиатрической клиники, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Его отец умер, когда мальчик был еще совсем маленьким ребенком. Он один в семье, и его баловала родительница».

В тот день, когда произошло тяжкое преступление, молодой человек, как обычно, сидел, уткнувшись в смартфон.

«Погибшая сказала ему, что ей надоело смотреть, как ее любимый сын поглощен телефоном. Она стала предъявлять ему претензии. Объяснила, что он — взрослый мужчина, а занимается ерундой. После этого она попыталась забрать у сына гаджет», — дополнил источник.

В ответ на действия матери сын схватил нож и нанес ей около семи смертельных ранений.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого. Если его вина будет доказана в суде, то ему грозит до 15 лет лишения свободы.