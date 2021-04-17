Россиянам покажут «новые приключения» ручки Путина

Москва, 17 апреля. Ручку президента России Владимира Путина ждут «новые приключения», сообщается в анонсе передачи «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

Передача поведает о последних событиях рабочих будней главы государства. Как утверждают авторы, многие материалы носят эксклюзивный характер и кадры, которые получили журналисты, уникальны. Среди прочего покажут поездку Путина в Энгельс и приземление президентского борта в День космонавтики на том же самом месте, где 60 лет назад приземлился первый человек в космосе Юрий Гагарин.

Также россиянам расскажут и о судьбе неоднократно фигурировавшей в СМИ ручки Путина. В телеанонсе письменная принадлежность президента попадает в чужие руки, и неизвестно, как сложится ее будущее. Вернулась ли ручка к хозяину, станет известно после выхода передачи — премьера назначена на воскресенье 18 апреля в 22.00 по московскому времени.

В честь 60-летнего юбилея первого полета человека в космос, ознаменовавшего победу СССР в космической гонке с США, президент России Владимир Путин лично посадил дерево в Парке покорителей космоса неподалеку от Энгельса. Российский лидер выбрал кедр — в честь позывного космонавта Юрия Гагарина.