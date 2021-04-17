Молодой расист зарезал мать и дочь в Калифорнии

Ранчо-Кукамонга, 17 апреля. Житель южной Калифорнии вломился в дом, принадлежащий азиатской семье, и зарезал мать с ребенком. Еще одна женщина получила ранения.

В момент нападения женщины находились в спальне. По данным правоохранителей, 19-летний Джейкоб Алан Райт набросился на 44-летнюю хозяйку дома и до смерти забил ее ножом. После этого он расправился с восьмилетней девочкой и серьезно ранил 38-летнюю женщину, ее личность пока не установлена. Место преступления Райт покинул через раздвижную дверь.

Спустя некоторое время полицейские остановили его автомобиль, Райт был задержан. Установлено, что с жертвами его не связывало ничего — мотив нападения остается неизвестным.

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