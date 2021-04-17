Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» стартовала в Костроме

Кострома, 17 апреля. Жителей Костромской области пригласили принять участие во всероссийской благотворительной акции «Весенняя неделя добра».

Присоединиться к ней могут все желающие. Для этого достаточно оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается, отметили организаторы.

В числе таких людей — постояльцы костромской ночлежки. Для них в молодежном центре «Пале» открыли пункт сбора вещей и продуктов для. Также в рамках акции организуют курсы по обучению пенсионеров компьютерной грамотности.

Первое занятие состоится уже в понедельник, 19 апреля. «Весенняя неделя добра» проходит в стране уже в 25 раз под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».

Ранее стало известно, как омский полицейский Тимур Хасанов совмещает работу и благотворительность. Мужчина дарит подарки сиротам и организовывает сборы средств нуждающимся особенным детям.