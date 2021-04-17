Кабмин РФ не поддержал инициативу об оплачиваемом отпуске для отцов новорожденных

Москва, 17 апреля. Предложение о введении дополнительного оплачиваемого отпуска до десяти дней для отцов новорожденных не поддержали в Кабмине РФ.

Инициатива поступила от депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова. Мужчинам предложили дать право на получение отпуска со следующего дня после рождения ребенка. Поправки планировали внести в Трудовой кодекс РФ. Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности не одобрила документ.

Законопроект нечетко определяет правовые основы нового вида отпуска, написано в проекте отрицательного заключения Кабмина РФ, передает ТАСС. В правительстве считают, что неопределенность может привести к появлению сложностей в правоприменительной практике.

Ранее россиянам рассказали, как получить право на пособие по беременности и родам. Для этого женщина должна оформить соответствующий отпуск. Выплаты начисляются за 70 дней до и 70 после родов. При рождении двойни сроки увеличиваются.