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Польша пыталась забрать часть газопровода «Ямал — Европа» и должна за это ответить
gazprom.com  /  Gazprom
Политика

Польша пыталась забрать часть газопровода «Ямал — Европа» и должна за это ответить

Москва обязана внимательнее отнестись к поступающим из Польши сведениям о их желании прибрать к рукам долю российской компании «Газпром».

Москва, 17 апреля. Представителей российской власти предостерегли от данных, поступающих из Польши, по поводу желания присвоить долю российской компании «Газпром» на участке газопровода «Ямал — Европа», проходящему по польской территории. 

«Приватизация» трубы обозначена в документах польского оператора национальной газотранспортной системы Gaz-System. В плане развития профильной инфраструктуры компании указано, что Варшава готова пойти на такой шаг и экспроприировать в свою пользу участок транснационального магистрального газопровода «Ямал — Европа» длиной в 700 километров.

Правда, на сегодня не совсем понятно, как представители Gaz-System и польские власти собираются это сделать. Очевидно, что «Газпром» не собирается дарить свой дорогостоящий актив полякам. Решений этой задачи может быть несколько: первый — возможность искусственно снизить рыночную стоимость активов EuRoPol GAZ — синергию польской компании PGNiG и «Газпрома». Второй — национализация имущества российской корпорации по выдуманному предлогу. 

Москву вряд ли устроит какой-либо из вышеперечисленных вариантов. Именно поэтому необходимо задуматься о грамотном ответе для Варшавы. А ответить есть чем. Сегодня 68% всего импортируемого поляками газа идет из России. Если торговые отношения будут разорваны, Варшава лишится голубого топлива и будет искать альтернативные источники в других государствах.

Первая дверь, куда постучится Польша, конечно же, будет США. Американский СПГ с радостью будет предоставлен Европе. Правда, такой вариант событий не слишком выгоден Варшаве, так как простые жители государства и предприниматели в итоге увидят высокие цены на газ. В итоге все это может привести к существенному падению национального ВВП. 

Ранее сообщалось, как МИД Польши объявил трех российских дипломатов персонами нон грата. Власти выслали трех российских дипломатов с территории страны. 

польша экономика газ европа политика
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