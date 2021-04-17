Писатель Стариков посоветовал РФ взять пример с США в вопросе выдачи паспортов иностранцам

Москва, 17 апреля. Россия должна взять пример с США в вопросе выдачи паспортов иностранным гражданам, сообщил член центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Стариков.

Существуют некоторые проблемы в вопросе выдачи российских паспортов украинским гражданам, рассказал Стариков изданию «Украина.ру».

В этом случае России необходимо взять пример с США. То есть дать украинцам возможность получить российский паспорт, но позволить им участвовать в выборах лишь со следующего цикла в целях безопасности страны.

«То есть вы полноправный гражданин, за исключением одного — в ближайших выборах вы не участвуете, но в следующих примите. Все будет в соответствии с принятым законом», — отметил Стариков.

По его мнению, это поможет избежать конфликта между странами, в котором заинтересован Запад.

Ранее в МВД РФ рассказали, когда россиянам станут выдавать паспорта в виде пластиковых карт с чипом.