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Канадские ученые рекомендовали пожилым людям чаще выполнять работу по дому
pixabay.com
Общество

Канадские ученые рекомендовали пожилым людям чаще выполнять работу по дому

Работа по дому стимулирует мозг пожилых людей, что положительно сказывается на сохранении когнитивных способностей. На это указали результаты научного исследования.

Торонто, 17 апреля. Работа по дому стимулирует мозг пожилых людей, что положительно сказывается на сохранении когнитивных способностей. На это указали результаты научного исследования.

Специалисты канадского Научно-исследовательского института Ротмана изучили влияние домашних хлопот на мозговую активность пожилых людей. Результаты исследования были опубликованы в журнале BMC Geriatrics.

О полезных свойствах физических упражнений было известно уже давно. Однако до этого ученые не рассматривали работу по дому как оздоровительный фактор. Исследователи провели опрос среди пенсионеров, в котором было необходимо указать как часто они тратят время на домашние дела. Затем гериатры определили объем мозга участников исследования.

Выяснилось, что объем мозга напрямую зависит от количества времени, затраченного на домашние дела. Особое внимание ученые уделили гиппокампу, отвечающему за запоминание новой информации и обучение. Авторы исследования считают, что это связано с физической активностью, которая проявляется при работе по дому. Она влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы и, следовательно, на мозг человека.

Ранее гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, почему пожилые пациенты сталкиваются с осложнениями при заражении коронавирусной инфекцией. По ее словам, это связано с артериальной гипертонией.

работа здоровье мозг старость исследование пожилой возраст
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