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Сенатор Пушков заявил, что США не удастся одновременно «шагать и жевать жвачку»
Pr Scr youtube.com  /  МИА «Россия сегодня».
Политика

Сенатор Пушков заявил, что США не удастся одновременно «шагать и жевать жвачку»

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 11:48
Власти США не смогут одновременно «шагать и жевать жвачку», поэтому нужно выбрать что-то одно, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Москва, 17 апреля. Власти США не смогут одновременно «шагать и жевать жвачку», поэтому нужно выбрать что-то одно, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, на данный момент Америка предлагает сотрудничество в условиях враждебности.

«Одна из важнейших задач российской внешней политики — показать США, что им не удастся «шагать и жевать жвачку» одновременно. Если они хотят иметь дело с Россией, им придется выплюнуть жвачку», - сказал Пушков.

pixabay.com  / 

Заявление о том, что Вашингтон будет защищать своих партнеров, означает, что Америка продолжит давить на Россию и будет использовать страны НАТО. Продолжится переброска вооруженных сил Альянса к границам РФ, а также наращивание военного присутствия США в Черном море, уверен Пушков. Сейчас президент США Джо Байден дал понять, что если поведение Москвы не изменится, то санкции ужесточатся, заключил сенатор.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что США ввели санкции против РФ, чтобы унизить государство и попытаться испортить его имидж на международной арене.

россия сша пушков
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