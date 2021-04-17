Лукашенко возглавил бригаду на общереспубликанском субботнике

Минск, 17 апреля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко участвует в общереспубликанском субботнике. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Белорусский лидер возглавил бригаду по благоустройству и озеленению территории. Президент будет трудиться вокруг площадки, где каждый год на Купалье проходит фестиваль «Александрия собирает друзей», отмечает пресс-служба.

Республиканский субботник ежегодно проводится в Белоруссии с участием высших должностных лиц и обычных граждан. Сотрудники организаций могут добровольно устроить уборку на рабочих местах или заняться физическим трудом. Представителям компаний зачитывается день работы на субботнике, но вырученные средства идут не в зарплату, а на специальный счет.

В начале марта губернатор Приморского края Олег Кожемяко вышел на субботник с россиянами. Уборка с его участием прошла в Покровском парке.