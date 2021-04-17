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Одежду Филиппа Киркорова продают в Сети по сниженной цене
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков
Шоу-бизнес

Одежду Филиппа Киркорова продают в Сети по сниженной цене

Поношенные вещи короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова продают на сайте бесплатных объявлений по заниженной стоимости.

Москва, 17 апреля. Поношенные вещи короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова продают на сайте бесплатных объявлений по заниженной стоимости.

После начала пандемии певец, оставшийся практически без работы, начал распродавать свой гардероб. Исполнитель решил получить дополнительный доход со своих дизайнерских вещей. Однако Киркоров рискует лишиться этой статьи дохода — поклонники тоже выставляют его одежду на продажу.

Сейчас на сайте бесплатных объявлений можно найти парик певца за 6 тысяч рублей и костюм за 10 тысяч. Одним из самых дорогих предметов одежды стала кожаная куртка исполнителя, которую автор объявления выставил за 25 тысяч рублей. Продавец уверяет, что на куртке даже есть автограф короля эстрады.

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Киркоров подтвердил, что этот предмет гардероба принадлежал ему. Певец не знает, кто выставил куртку на сайте объявлений, но против продажи не возражает. Недоумение исполнителя вызвала только сниженная цена.

«Она стоит раз в десять дороже. Но я ее уже относил. Теперь пусть носят другие», — цитирует короля эстрады «Собеседник».

Филиппу Киркорову нужны деньги не только на жизнь, но и на оплату штрафов, поскольку его водитель по указанию певца часто нарушает ПДД. Исполнитель оправдывает себя напряженным графиком.

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