Поклонская подала документы на участие в праймериз ЕР в Крыму

Симферополь, 17 апреля. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская зарегистрировалась для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Крыму.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ЕР. Отмечается, что депутат подала документы в организационный комитет на базе общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева на полуострове.

«На предварительное голосование иду с самым добрым посылом. У «Единой России» обширная партийная программа, затрагивающая все сферы жизни страны<...>Надеюсь, что моя помощь в ее реализации будет востребована», — подчеркнула Поклонская.

Ранее депутат Государственной думы РФ заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не может гарантировать мир в Донбассе.