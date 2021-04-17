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Пандемия и ограничения привели к всплеску спроса на аренду дач в России
pixabay.com
Экономика

Пандемия и ограничения привели к всплеску спроса на аренду дач в России

Интерес к дачному отдыху среди россиян получил новый всплеск из-за трудностей с отдыхом за границей, рассказали представители агентств недвижимости.

Москва, 17 апреля. Интерес к дачному отдыху среди россиян получил новый всплеск из-за трудностей с отдыхом за границей, рассказали представители агентств недвижимости.

Спрос на аренду дач начинает расти в том числе и на новостях об ограничении авиасообщения с Турцией. Специалисты ожидают, что ставки долгосрочной аренды к июню вырастут, однако в дальнейшем подорожание будет возможно, если россияне не смогут попасть на турецкие курорты после 1 июня, пишут «Известия».

Гендиректор агентства недвижимости «Pro Обмен» Екатерина Никитина считает, что пиковый период спроса будет наблюдаться в конце апреля начале мая. При этом, по словам аналитика ЦИАН Виктории Кирюхиной, основной рост цен уже случился в прошлом году.

«Сейчас ажиотажа на рынке пока нет. К примеру, в Московской области общее число просмотров объявлений аренды дома с января по середину апреля 2021 года оказалось в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года», — сообщила Кирюхина.

По данным ЦИАН, ставки долгосрочной аренды дачи к июню вырастут на 2-4%. Не исключено, что в среднесрочной перспективе произойдет повышение цен.

Согласно статистике портала «Мир квартир», за прошлый год цены на дачи выросли в среднем на 11,5%. Усредненная стоимость дачного участка в России составляет 1,9 млн рублей.

недвижимость дачи аренда жилья
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