Российские саперы продолжают разминирование сельхозполей и виноградников в Карабахе

Степанакерт, 17 апреля. Саперные подразделения миротворцев ВС России продолжают разминирование сельхозугодий по заявкам местных администраций в Нагорном Карабахе.

Отмечается, что на некоторых очищенных ранее российскими военнослужащими от взрывоопасных предметов полях и виноградниках уже ведутся сельскохозяйственные работы. Саперы продолжают разминирование в районах, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения сторон.

«Люди здесь опасаются работать. Здесь бомбы падали, снаряды, бои шли. Для того, чтобы мы спокойно могли работать, нужно разминировать территории», — сообщил председатель муниципалитета н.п. Сос Унан Григорян.

Стоит подчеркнуть, что с ноября 2020 года военнослужащими подразделений гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очищено около двух тысяч гектаров территории, 618 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 25 тысяч взрывоопасных предметов.