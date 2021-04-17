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Прага и Вена предложили провести встречу Путина с Байденом на своей территории
ФБА «Экономика сегодня»
Политика

Прага и Вена предложили провести встречу Путина с Байденом на своей территории

Австрия и Чехия соревнуются за возможность провести саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Брюссель, 17 апреля. Австрия и Чехия соревнуются за возможность провести саммит с участием президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена.

Официальные лица европейских государств предложили свои столицы в качестве места проведения встречи. И Прага, и Чехия уже имеют опыт организации саммита лидеров двух стран. Об этом сообщает европейское издание EurActiv.

Сразу несколько стран предложили свои услуги после заявления Байдена о желании провести встречу с Путиным на нейтральной территории. В среду первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек побеседовал с послами государства в Москве и Вашингтоне. Он дал указания по инициации диалога и проведению саммита в Праге. Официальные лица Чехии отмечают хорошие отношения как с Россией, так и с Соединенными Штатами.

Федеральное агентство новостей  / 

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг также заявил о готовности Вены провести встречу Путина и Байдена, если лидеры двух стран решат организовать саммит на австрийской территории. Во время холодной войны государство считалось нейтральным, подчеркнули в EurActiv.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с местом встречи двух глав государств. По словам представителя Кремля, этот вопрос еще обсуждается.

путин байден саммит
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