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Ученые из Дании сообщили об опасных последствиях физических нагрузок на работе
pixabay.com
Общество

Ученые из Дании сообщили об опасных последствиях физических нагрузок на работе

Врачи часто говорят о полезности физических нагрузок для поддержания состояния сердечно-сосудистой системы. Однако излишняя активность на работе может иметь негативные последствия.

Копенгаген, 17 апреля. Врачи часто говорят о полезности физических нагрузок для поддержания состояния сердечно-сосудистой системы. Однако излишняя активность на работе может иметь негативные последствия.

Работа у станка, на башенном кране или укладка шпал может быть крайне вредной для организма, а в некоторых случаях даже грозить преждевременной смертью, сообщил портал Naked Science. Ученые из Дании провели научную работу, исследовав состояние более 100 тыс. женщин и мужчин от 20 до 100 лет.

Добровольцы сообщали о физической активности во время отдыха и работы с 2003 по 2014 год. Эксперты зарегистрировали 9846 смертей за это время, 7913 из которых произошли из-за болезней сердца и сосудов. В ходе анализа ученые установили, что активность вне работы уменьшает вероятность смертности, а такие же нагрузки на рабочем месте увеличивали ее. Исследователи порекомендовали работникам тяжелого физического труда заниматься спортом в свои выходные дни.

Ранее сообщалось, что россияне к 2023 году смогут получать вычет за занятия спортом. Этой осенью будет установлен порядок предоставления таких начислений.

ученые здоровье сердце смертность болезни
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