Американские ученые рассказали, как предотвратить развитие гипертонии

Лос-Анджелес, 17 апреля. Новое исследование, проведенное американскими учеными, выявило эффективный способ снизить риск развития гипертонии у человека.

Специалисты из калифорнийского учреждения UCSF Benioff Children’s Hospitals провели исследование с участием около 5 тыс. добровольцев в возрасте от 18 до 30 лет, наблюдая за ними в течение 30 лет. В результате выяснилось, что снижение физической активности приводило к развитию гипертонии.

При этом у тех участников эксперимента, которые уделяли занятиям спортом не менее 5 часов в неделю в раннем взрослом возрасте, вероятность появления этого недуга была меньше на 18%. В случае если привычка регулярно тренироваться сохранялась до 60 лет, то шансы возникновения гипертонии были еще ниже.

Доктор Мясников ранее назвал гипертонию предвестником болезни Альцгеймера. По его словам, повышенное давление может спровоцировать такие проблемы со здоровьем.