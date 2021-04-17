Минометчики танковой армии ЗВО «уничтожили» огневые позиции условного противника

Нижний Новгород, 17 апреля. Минометчики гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) отработали уничтожение огневых позиций и фортификационных сооружений условного оппонента.

Военнослужащие осуществляли отработку навыков в ночное время суток на полигоне Мулино в Нижегородской области, передает телеканал «Звезда».

Prt Scr tvzvezda.ru / Телеканал «Звезда»

Боевые стрельбы производились из 120-мм минометов 2С12 «Сани». Отмечается, что предоставлялось шесть осветительных и три осколочных мины для попадания в цель.

Все расчеты провели боевые стрельбы из гранатометов РПГ-7В и автоматов АК-74М. Также были продемонстрированы навыки управления машинами «Урал» в экстремальных условиях.

Во время ночных учений танковой армии ЗВО приняли участие более 100 военнослужащих.

В это же время стало известно, что мотострелковые соединения Центрального военного округа (ЦВО) поучаствовали в масштабных боевых стрельбах в Сибири. Было задействовано более 1,5 тыс. военнослужащих.