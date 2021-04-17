Житель Ленобласти обнаружил в лесу труп с гнилостными изменениями

Санкт-Петербург, 17 апреля. Житель Тихвина нашел в лесном массиве труп неизвестного мужчины. Погибший злоупотреблял спиртными напитками, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Тело было обнаружено неподалеку от улицы Ленинградской. По предварительным данным, погибший — безработный 44-летний местный житель, который злоупотреблял спиртным.

Следователи не нашли на теле признаки насильственной смерти. Труп имел следы гнилостных изменений. С места происшествия изъяли одежду погибшего. Тело направили в морг на экспертизу.

Еще одного мертвеца недавно обнаружили в Хакасии. Тело мужчины находилось в салоне автомобиля. Погибший неоднократно привлекался к уголовной ответственности, сообщал ФАН.