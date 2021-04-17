Американские эксперты рассказали, почему ВВС США не хотят воевать на F-35

Вашингтон, 17 апреля. Американский истребитель пятого поколения F-35 все еще не готов к настоящим боевым действиям, из-за чего ВВС США не хотят на нем воевать.

Заместитель начальника штаба ВВС США по стратегии, интеграции и требованиям генерал-лейтенант Клинт Хиноут в интервью Defense News заявил, что американские истребители F-35A не следует включать в симуляции высокоинтенсивных конфликтов, поскольку из-за множества недостатков эта машина вряд ли сможет внести существенный вклад в боевые действия. Обозреватель издания Military Watch Magazine, отталкиваясь от интервью генерала, рассказал об общей атмосфере недоверия к самому дорогостоящему американскому авиапроекту. Федеральное агентство новостей предлагает эксклюзивный перевод статьи.

Генерал Хиноут — далеко не первый американский военный, выразивший острые критические замечания в адрес F-35. Два года назад в The National Interest появился обширный доклад с перечнем проблем, с которыми летчики и технический персонал ВВС США сталкиваются при эксплуатации F-35. Автор доклада особенно отметил отсутствие хоть какого-либо прогресса в устранении указанных уязвимостей, среди которых немало критических. Судя по недавнему интервью генерала Хиноута, за два года ничего не изменилось.

Исполнявший обязанности министра обороны США в последние три месяца президентского срока Трампа полковник Кристофер Миллер назвал всю программу разработки F-35 «монстром», а сам истребитель — «куском металла». Критика на F-35 в последние годы сыпалась со всех сторон: от военных мозговых центров, таких как NSN и RAND Corporation, до частных лиц, среди которых — главный испытатель оружия Пентагона Майкл Гилмор и капитан морской пехоты Дэн Грейзер, автор упомянутого отчета в The National Interest.

pixabay.com /

В Пентагоне не устают жаловаться на низкую надежность самолета и баснословные эксплуатационные затраты, которые перечеркивают планы на масштабную закупку F-35. В последнее время в оборонном ведомстве и в командовании ВВС США все чаще склоняются к идее модернизации истребителей F-16, чтобы получить необходимое количество дешевых и надежных истребителей.

Китайские эксперты увидели еще одну неожиданную уязвимость F-35 — дефицит редкоземельных металлов для производства электронной начинки самолета. Как сообщили СМИ со ссылкой на портал Sohu, в условиях ограничения экспорта редкоземельных металлов, которые ввели ряд стран, США договорились с Монголией. Проблема в том, что у Монголии нет выхода к морю, а ближайшие порты находятся в Китае и России. Москва и Пекин, как предположили эксперты Sohu, либо запретят транзит стратегически важного сырья для главного геополитического противника, либо установят огромные пошлины, которые сделают F-35 еще более неприглядным с экономической точки зрения.