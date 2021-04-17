В парадах ко Дню Победы примут участие более 24 тысяч военнослужащих ЗВО

Санкт-Петербург, 17 апреля. Более 24 тысяч военнослужащих примут участие в торжественных парадах 9 Мая в городах воинской славы в районах дислокации войск Западного военного округа России.

На днях начались совместные репетиции пеших и механизированных колонн под сводные оркестры гарнизонов. Военнослужащие отрабатывают строевые приемы с историческими и современными образцами стрелкового оружия во время движения, а также на месте. Во время репетиций военные ЗВО должны отточить слаженность действий при прохождении торжественным маршем.

В парадах примут участие свыше 550 единиц военной техники, в том числе исторические танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. В небе над Москвой, Санкт-Петербургом, Калининградом, Смоленском и Тулой пролетят 130 самолетов и вертолетов.

Генеральные репетиции торжественного шествия в войсках Западного военного округа пройдут в начале мая. В них примут участие более 24 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прошла первая репетиция парада Победы с участием боевой авиации ЗВО. Более четырех тысяч военнослужащих приняли участие в репетиции.