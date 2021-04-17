Почти половина россиян одобряют действия работодателей на фоне пандемии

Москва, 17 апреля. Решения, которые принимает руководство российских компаний в период пандемии коронавирусной инфекции, одобряет почти каждый второй сотрудник.

Действия руководителей во время пандемии поддерживают 47% работников организаций. Решение руководства критикуют 15% опрошенных. Респонденты высоко оценивают предоставленную возможность работать в дистанционном формате. Также сотрудники компаний благодарны за то, что их доходы не снизились.

Россияне одобряют принятые санитарные требования на рабочих местах и обеспечение средствами защиты. Голоса в поддержку руководства стали звучать в три раза чаще, по сравнению с 2008 годом. Опрос провел сервис SuperJob. Участие в исследовании приняли представители экономически активного населения России со всех регионов страны.

До этого сообщалось, что более четверти россиян выходили на работу во время отпуска по просьбе руководителей. При этом около половины сотрудников редко сталкивались с такой необходимостью.