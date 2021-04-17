Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 12:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:00
Украина
В День цирка Монтян сравнила власти Украины со злыми клоунами
11:57
Шоу-бизнес
Лицо таинственного избранника Волочковой случайно попало на фото
11:55
Политика
Россиянам покажут «новые приключения» ручки Путина
11:55
Происшествия
Петербургский студент обнаружил окровавленный труп отца
11:53
Общество
Количество летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 3 миллиона
11:52
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков
11:52
Происшествия
Молодой расист зарезал мать и дочь в Калифорнии
11:52
Общество
Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» стартовала в Костроме
11:51
Общество
Кабмин РФ не поддержал инициативу об оплачиваемом отпуске для отцов новорожденных
11:50
Политика
Писатель Стариков посоветовал РФ взять пример с США в вопросе выдачи паспортов иностранцам
11:48
Общество
Канадские ученые рекомендовали пожилым людям чаще выполнять работу по дому
11:47
Политика
Сенатор Пушков заявил, что США не удастся одновременно «шагать и жевать жвачку»
11:46
Политика
Лукашенко возглавил бригаду на общереспубликанском субботнике
11:44
Шоу-бизнес
Одежду Филиппа Киркорова продают в Сети по сниженной цене
11:44
Политика
Поклонская подала документы на участие в праймериз ЕР в Крыму
11:44
Экономика
Пандемия и ограничения привели к всплеску спроса на аренду дач в России
11:42
Происшествия
Задержанный в Петербурге украинский консул хотел получить данные граждан РФ
11:40
Армия
Российские саперы продолжают разминирование сельхозполей и виноградников в Карабахе
11:39
Политика
Прага и Вена предложили провести встречу Путина с Байденом на своей территории
11:39
Общество
Ученые из Дании сообщили об опасных последствиях физических нагрузок на работе
Все новости
Почти половина россиян одобряют действия работодателей на фоне пандемии
pixabay.com
Россия

Почти половина россиян одобряют действия работодателей на фоне пандемии

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 11:29
Решения, которые принимает руководство российских компаний в период пандемии коронавирусной инфекции, одобряет почти каждый второй сотрудник.

Москва, 17 апреля. Решения, которые принимает руководство российских компаний в период пандемии коронавирусной инфекции, одобряет почти каждый второй сотрудник.

Действия руководителей во время пандемии поддерживают 47% работников организаций. Решение руководства критикуют 15% опрошенных. Респонденты высоко оценивают предоставленную возможность работать в дистанционном формате. Также сотрудники компаний благодарны за то, что их доходы не снизились.

Россияне одобряют принятые санитарные требования на рабочих местах и обеспечение средствами защиты. Голоса в поддержку руководства стали звучать в три раза чаще, по сравнению с 2008 годом. Опрос провел сервис SuperJob. Участие в исследовании приняли представители экономически активного населения России со всех регионов страны.

До этого сообщалось, что более четверти россиян выходили на работу во время отпуска по просьбе руководителей. При этом около половины сотрудников редко сталкивались с такой необходимостью.

работа опрос работодатель пандемия
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Новости партнеров
Все новости / Россия / Почти половина россиян одобряют действия работодателей на фоне пандемии
Рейтинг@Mail.ru