Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
17 апреля 12:02
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:00
Украина
В День цирка Монтян сравнила власти Украины со злыми клоунами
11:57
Шоу-бизнес
Лицо таинственного избранника Волочковой случайно попало на фото
11:55
Политика
Россиянам покажут «новые приключения» ручки Путина
11:55
Происшествия
Петербургский студент обнаружил окровавленный труп отца
11:53
Общество
Количество летальных исходов от COVID-19 в мире превысило 3 миллиона
11:52
Происшествия
Правоохранители возбудили дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков
11:52
Происшествия
Молодой расист зарезал мать и дочь в Калифорнии
11:52
Общество
Всероссийская акция «Весенняя неделя добра» стартовала в Костроме
11:51
Общество
Кабмин РФ не поддержал инициативу об оплачиваемом отпуске для отцов новорожденных
11:50
Политика
Писатель Стариков посоветовал РФ взять пример с США в вопросе выдачи паспортов иностранцам
11:48
Общество
Канадские ученые рекомендовали пожилым людям чаще выполнять работу по дому
11:47
Политика
Сенатор Пушков заявил, что США не удастся одновременно «шагать и жевать жвачку»
11:46
Политика
Лукашенко возглавил бригаду на общереспубликанском субботнике
11:44
Шоу-бизнес
Одежду Филиппа Киркорова продают в Сети по сниженной цене
11:44
Политика
Поклонская подала документы на участие в праймериз ЕР в Крыму
11:44
Экономика
Пандемия и ограничения привели к всплеску спроса на аренду дач в России
11:42
Происшествия
Задержанный в Петербурге украинский консул хотел получить данные граждан РФ
11:40
Армия
Российские саперы продолжают разминирование сельхозполей и виноградников в Карабахе
11:39
Политика
Прага и Вена предложили провести встречу Путина с Байденом на своей территории
11:39
Общество
Ученые из Дании сообщили об опасных последствиях физических нагрузок на работе
Все новости
Труп мужчины с расческой и фонариком нашли в лесном массиве под Петербургом
pixabay.com
Происшествия

Труп мужчины с расческой и фонариком нашли в лесном массиве под Петербургом

Полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины, труп которого обнаружили недалеко от деревни Торма в Ленобласти. Бездыханное тело лежало в палатке, разбитой в лесу.

Санкт-Петербург, 17 апреля. Полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины, труп которого обнаружили недалеко от деревни Торма в Ленобласти. Бездыханное тело лежало в палатке, разбитой в лесу.

Правоохранители узнали о смерти незнакомца от жителя Ленобласти. Он, бродя по лесу, наткнулся на палатку, в которой лежал труп, и вызвал на место ЧП стражей порядка. Вскоре полицейские прибыли и осмотрели бездыханное тело. Следов насильственной смерти на нем не было, к моменту обнаружения труп начал разлагаться.

После осмотра тела стражи правопорядка проверили палатку. В ней лежали личные вещи мужчины: расческа, фонарик и банковская карта на имя Виктора Г., сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По ней предварительно удалось установить личность погибшего. Для установления причин его смерти труп был направлен в морг на судмедэкспертизу.

В Подмосковье местные жители нашли труп новорожденного младенца, сообщало РИАМО. Его тело лежало на ленте комплекса переработки отходов.

ленобласть труп лес палатка
Комментировать
Самое популярное
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Общество 14 апреля 2021
Блогер из Антальи снял видео о реакции турок на потерю туристов из России
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
Политика 14 апреля 2021
Байден напуган: эксперты назвали истинную причину звонка президента США Путину
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Экономика 14 апреля 2021
«Путинский запас» России развенчал расчеты ростовщиков МВФ
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
Политика 15 апреля 2021
Информационные войска США бросились вон из России после разговора Путина с Байденом
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Экономика 14 апреля 2021
В Прибалтике обрадовались приостановке авиасообщения между РФ и Турцией
Новости партнеров
Все новости / Происшествия / Труп мужчины с расческой и фонариком нашли в лесном массиве под Петербургом
Рейтинг@Mail.ru