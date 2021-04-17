Труп мужчины с расческой и фонариком нашли в лесном массиве под Петербургом

Санкт-Петербург, 17 апреля. Полицейские выясняют обстоятельства смерти мужчины, труп которого обнаружили недалеко от деревни Торма в Ленобласти. Бездыханное тело лежало в палатке, разбитой в лесу.

Правоохранители узнали о смерти незнакомца от жителя Ленобласти. Он, бродя по лесу, наткнулся на палатку, в которой лежал труп, и вызвал на место ЧП стражей порядка. Вскоре полицейские прибыли и осмотрели бездыханное тело. Следов насильственной смерти на нем не было, к моменту обнаружения труп начал разлагаться.

После осмотра тела стражи правопорядка проверили палатку. В ней лежали личные вещи мужчины: расческа, фонарик и банковская карта на имя Виктора Г., сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. По ней предварительно удалось установить личность погибшего. Для установления причин его смерти труп был направлен в морг на судмедэкспертизу.

В Подмосковье местные жители нашли труп новорожденного младенца, сообщало РИАМО. Его тело лежало на ленте комплекса переработки отходов.