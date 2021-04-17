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Мужчина изнасиловал школьницу на улице в Выборге
Невские Новости  /  Александр Гришин
Происшествия

Мужчина изнасиловал школьницу на улице в Выборге

Полицейские устанавливают обстоятельства изнасилования девятиклассницы на улице в Выборге, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Санкт-Петербург, 17 апреля. Полицейские устанавливают обстоятельства изнасилования девятиклассницы на улице в Выборге, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей и рассказала, что произошло с ее ребенком. Выяснилось, что злоумышленник напал на девочку на пересечении улиц Петровской и Батальонной. Он схватил свою жертву за руку, повалил на землю и изнасиловал. Школьница испугалась и не смогла оказать сопротивление.

Известно также, что изнасилованная девочка воспитывается в благополучной многодетной семье. В школе ее характеризуют удовлетворительно, конфликтов с одноклассниками у нее не было. В настоящий момент проводятся ряд экспертиз, в том числе на состояние опьянения потерпевшей. Кроме того, после медицинского освидетельствования повреждений на теле жертвы насильника найдено не было.

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании девушки, возбуждено уголовное дело, сообщало РИАМО. Инцидент произошел в районе Кунцево на Молодогвардейской улице.

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