Зеленский пригласил Италию посетить Донбасс

Киев, 17 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил Правительство Италии посетить Донбасс, чтобы лично увидеть последствия гражданской войны.

Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом итальянского издания La Repubblic. Помимо этого, украинский лидер заявил, что надеется на налаживание отношений между государствами и властями.

Также Зеленский отметил, что ждет развития дальнейшего плодотворного общения с главой Италии Марио Драги. Он подчеркнул, что видит большой потенциал в экономических отношениях между Киевом и Римом.

Ранее украинский президент заявил, что страна призывает Российскую Федерацию к диалогу, а также готова к любому развитию событий.