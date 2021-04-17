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Котировки Brent выросли до 67 долларов за баррель
pixabay.com
Экономика

Котировки Brent выросли до 67 долларов за баррель

Стоимость североморской нефти сорта Brent в ходе торгов достигла отметки выше 67 долларов за баррель. Котировки техасской марки сырья WTI повысились до 63,8 доллара за бочку.

Москва, 17 апреля. Стоимость североморской нефти сорта Brent в ходе торгов достигла отметки выше 67 долларов за баррель. Котировки техасской марки сырья WTI повысились до 63,8 доллара за бочку.

Цена июньских фьючерсов Brent в ходе пятничных торгов на пике достигала 67,36 доллара за баррель. Майские фьючерсы WTI росли до 63,87 доллара. Однако к концу дня рост стоимости сырья прервался. По итогу торгов цена Brent остановилась на отметке 66,71 доллара за баррель (-0,34%), а WTI — на 63,98 (-0,60%).

За последнюю неделю баррель нефти сорта Brent подорожал на 3,5 доллара. Этому способствовал целый ряд факторов, включая улучшенные ожидания по спросу на сырье Международного энергетического агентства и данные о сокращении коммерческих запасов нефти в США. Толчком к росту цен также стали новости о росте ВВП Китая на 18,3% в первом квартале 2021 года.

Аналитики консалтинговой компании Wood Mackenzie ранее оценили долгосрочные перспективы нефтяного рынка. Они не исключают, что к 2050 году стоимость сырья может упасть до 10 долларов за баррель.

нефть brent wti торги
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