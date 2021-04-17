Принятие резолюции СБ ООН и аресты в Злитене — что произошло в Ливии 16 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 16 апреля 2021 года.
Аресты в Злитене
Сотрудники полицейского Управления безопасности города Злитен арестовали разыскиваемых прокуратурой и обвиняемых по нескольким делам, в том числе в краже оборудования и кабелей тяжелой техники, злоумышленников.
#زليتن.. القبض على مطلوبين في قضايا سرقة واحتيال https://t.co/0VLl3io9n6#218NEWS pic.twitter.com/onspy5L2EA— 218NEWS (@218news) April 16, 2021
Политика
Совет Безопасности ООН рассмотрел и принял проект резолюции, призывающей вывести иностранных наемников из Ливии и уполномочить небольшую международную группу следить за выполнением соглашения о прекращении огня.
دوجاريك: مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بإرسال مراقبين إلى #ليبيا— قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 16, 2021
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Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что наемники, переброшенные Турцией, остаются в Ливии.
«Процесс вывода наемников остается в тупике, несмотря на договоренности, призывы и требования», — отметили в SOHR.
المرصد السوري: عملية عودة مرتزقة تركيا في #ليبيا متوقفة رغم الاتفاقات والمناشدات والمطالبات. #المرصد https://t.co/K1APyFGn9Y— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 16, 2021
Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба попросил главу Верховного совета Национальной избирательной комиссии (НИК) Имада ас-Саиха подготовиться к выборам, которые состоятся 24 декабря 2021 года, поскольку Программа развития ООН (ПРООН) уже закупила 12 тысяч избирательных урн и карточек для идентификации людей на участках в целях обеспечения прозрачности процесса.
تحرك حكومي ودولي لدعم الانتخابات الليبية المنتظرة #ليبيا #218NEWS https://t.co/NAFEuCt2IW— 218NEWS (@218news) April 16, 2021
Председатель финансового комитета Палаты представителей Омар Тантуш подтвердил наличие замечаний по некоторым пунктам предлагаемого законопроекта о бюджете, которые передадут правительству для рассмотрения или обсуждения депутатами.
По его словам, например, закон о заработной плате, который власти обязаны разработать, станет гарантом равенства среди ливийцев, в то время как повышение выплат учителям нельзя включить в бюджет без весомого аргумента.
تنتوش: تعديل القيمة المقترحة للميزانية العامة بالزيادة أو التخفيض يرجع لما يتفق عليه النواب. #ليبيا #المرصد https://t.co/RrK5NUNRp0— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 16, 2021
Экономика
Представители National Oil Corporation (NOC) объявили, что мартовский доход от продажи сырой нефти, конденсата, газа и нефтехимии увеличился более чем на два миллиарда долларов.
«Это основано на чувстве национальной ответственности перед гражданином, а также на реализации мудрых мер, направленных на то, чтобы служить нации и гражданам во всех регионах Ливии, а также предотвращать крах жизненно важных объектов в стране», — добавили в NOC.
مؤسسة النفط: إيرادات مارس بلغت أكثر من ملياري دولار. #ليبيا #المرصد https://t.co/fwwMQxbgIs— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 16, 2021
ЦБ Ливии привел последние данные о кредитах, предоставленных бизнесменам и предпринимателям. Согласно новому списку, доллары и евро выданы на поставку сотен товаров на местный рынок, включая цемент, древесину, автомобили, одежду, электрооборудование, лекарства.
"المركزي" يكشف حجم الاعتمادات الممنوحة للتجار ورجال الأعمال#218NEWS https://t.co/vSyHja21xc— 218NEWS (@218news) April 16, 2021
Общество
Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш призвала национальные дипломатические представительства соблюдать закон о «труде за рубежом» и прекратить работу любого сотрудника, срок службы которого превысил 48 месяцев.
Libya’s Foreign Minister Calls on Diplomatic Missions to Abide by ‘Labour Law’#Libya #LibyaReviewhttps://t.co/xG7LZceIcO— Libya Review (@LibyaReview) April 16, 2021