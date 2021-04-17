Принятие резолюции СБ ООН и аресты в Злитене — что произошло в Ливии 16 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 16 апреля 2021 года.

Аресты в Злитене

Сотрудники полицейского Управления безопасности города Злитен арестовали разыскиваемых прокуратурой и обвиняемых по нескольким делам, в том числе в краже оборудования и кабелей тяжелой техники, злоумышленников.

Политика

Совет Безопасности ООН рассмотрел и принял проект резолюции, призывающей вывести иностранных наемников из Ливии и уполномочить небольшую международную группу следить за выполнением соглашения о прекращении огня.

دوجاريك: مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار بإرسال مراقبين إلى #ليبيا

https://t.co/18i5hLYglB pic.twitter.com/tMX2BU3IDa — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) April 16, 2021

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что наемники, переброшенные Турцией, остаются в Ливии.

«Процесс вывода наемников остается в тупике, несмотря на договоренности, призывы и требования», — отметили в SOHR.

المرصد السوري: عملية عودة مرتزقة تركيا في #ليبيا متوقفة رغم الاتفاقات والمناشدات والمطالبات. #المرصد https://t.co/K1APyFGn9Y — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 16, 2021

Премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба попросил главу Верховного совета Национальной избирательной комиссии (НИК) Имада ас-Саиха подготовиться к выборам, которые состоятся 24 декабря 2021 года, поскольку Программа развития ООН (ПРООН) уже закупила 12 тысяч избирательных урн и карточек для идентификации людей на участках в целях обеспечения прозрачности процесса.

Председатель финансового комитета Палаты представителей Омар Тантуш подтвердил наличие замечаний по некоторым пунктам предлагаемого законопроекта о бюджете, которые передадут правительству для рассмотрения или обсуждения депутатами.

По его словам, например, закон о заработной плате, который власти обязаны разработать, станет гарантом равенства среди ливийцев, в то время как повышение выплат учителям нельзя включить в бюджет без весомого аргумента.

تنتوش: تعديل القيمة المقترحة للميزانية العامة بالزيادة أو التخفيض يرجع لما يتفق عليه النواب. #ليبيا #المرصد https://t.co/RrK5NUNRp0 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 16, 2021

Экономика

Представители National Oil Corporation (NOC) объявили, что мартовский доход от продажи сырой нефти, конденсата, газа и нефтехимии увеличился более чем на два миллиарда долларов.

«Это основано на чувстве национальной ответственности перед гражданином, а также на реализации мудрых мер, направленных на то, чтобы служить нации и гражданам во всех регионах Ливии, а также предотвращать крах жизненно важных объектов в стране», — добавили в NOC.

ЦБ Ливии привел последние данные о кредитах, предоставленных бизнесменам и предпринимателям. Согласно новому списку, доллары и евро выданы на поставку сотен товаров на местный рынок, включая цемент, древесину, автомобили, одежду, электрооборудование, лекарства.

"المركزي" يكشف حجم الاعتمادات الممنوحة للتجار ورجال الأعمال#218NEWS https://t.co/vSyHja21xc — 218NEWS (@218news) April 16, 2021

Общество

Министр иностранных дел Ливии Наджла Мангуш призвала национальные дипломатические представительства соблюдать закон о «труде за рубежом» и прекратить работу любого сотрудника, срок службы которого превысил 48 месяцев.