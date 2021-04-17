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Зеленский объяснил затянувшуюся встречу с Макроном настойчивостью Украины
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля
Политика

Зеленский объяснил затянувшуюся встречу с Макроном настойчивостью Украины

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 11:33
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему его встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном затянулась.

Киев, 17 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему его встреча с французским лидером Эммануэлем Макроном затянулась.

По словам политика, Украина от партнеров хочет получить ответы на конкретные вопросы.

«Украина — мощная настойчивая страна, которая хочет не только задавать вопросы, но и получать ответы. Не все так быстро в жизни происходит, поэтому эта встреча затянулась», — пояснил Зеленский.

Политик отметил, что на переговорах они с Макроном обсуждали много вопросов, в том числе вступление Украины в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Французские СМИ писали, что из-за долгих переговоров Зеленского с Макроном пришлось отменить встречу в расширенном составе.

Ранее Зеленский заявил в интервью французскому изданию Le Figaro, что во многом именно от позиции Парижа зависит «возрождение нормандского формата». Его высказывание прокомментировал дипломат Юрий Кот, посоветовавший встретиться с представителями движения «желтых жилетов».

Украина франция зеленский переговоры макрон
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