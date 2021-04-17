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Полиция Ленобласти обнаружила в квартире сидящего окровавленного мертвеца
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия
Происшествия

Полиция Ленобласти обнаружила в квартире сидящего окровавленного мертвеца

Стражи порядка обнаружили труп окровавленного пожилого мужчины в Ленобласти. Трагедия произошла в поселке Шугозеро Тихвинского района.

Санкт-Петербург, 17 апреля. Стражи порядка обнаружили труп окровавленного пожилого мужчины в Ленобласти. Трагедия произошла в поселке Шугозеро Тихвинского района.

Местный житель сообщил в полицию, что нашел в квартире изрезанного товарища, у которого не чувствуется пульс. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины, сообщил источник ФАН.

Мертвец сидел на кухне, облокотившись на стол. Погибшим оказался 60-летний местный житель. Он скончался от ножевого ранения в область шеи. По предварительной информации, смерть носит насильственный характер. Следователи установили, что в квартире, где был обнаружен труп, проживает 35-летний заявитель. Он позвонил в полицию, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Еще одно бездыханное тело нашли в Егорьевске. Мертвый малыш лежал на ленте комплекса переработки отходов, сообщало издание РИАМО со ссылкой на пресс-службу СК по региону.

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