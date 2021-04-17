Фармкомпании США могут лишиться до 50 млрд долларов из-за дела об опиоидах

Нью-Йорк, 17 апреля. Четыре американские компании подверглись обвинениям в непринятии мер для уведомления клиентов о быстром привыкании к опиоидным препаратам. Это может обойтись им в 50 млрд долларов.

Фармакологические компании Соединенных Штатов, среди которых Johnson & Johnson, Teva Pharmaceuticals, Endo Pharmaceuticals и Allergan, сейчас обвиняют в том, что они не уведомили своих покупателей о легком привыкании к препаратам с использованием опиоидов. Об этом сообщает ТАСС.

Правительства нескольких округов и городов штата Калифорния хотят получить выплату на сумму до 50 млрд долларов от вышеуказанных фармацевтических компаний. Они вменяют им создание в стране предпосылок для стремительного увеличения числа людей, принимающих лекарства, содержащие опиоиды. Дело начнут разбирать 19 апреля.

Ответчиками являются представители компаний. Известно, что разбирательство пройдет в онлайн-режиме в Верховном суде округа Ориндж на юге Калифорнии. Как считают истцы, умышленное непринятие мер по уведомлению клиентов о серьезных последствиях употребления таких препаратов привело в Соединенных Штатах к множеству передозировок с летальным исходом.

Тем временем в мире появилась первая версия средства от коронавирусной инфекции в форме таблеток. Ее разработала американская компания Pfizer.