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Хазин объяснил, зачем Гайдар уничтожил сбережения советских граждан
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко
Экономика

Хазин объяснил, зачем Гайдар уничтожил сбережения советских граждан

Экономист не считает поступок либерального реформатора ошибкой.

Москва, 17 апреля. Российский эксперт в сфере экономики Михаил Хазин, выступая в эфире телеканала «День ТВ», заявил, что ликвидация сбережений советских граждан не была ошибкой российского либерального реформатора Егора Гайдара, пишет «ПолитПазл».

Хазин подчеркнул, что имеет в виду не финансовые средства или ценные бумаги, а оставшиеся от СССР промышленные предприятия. В начале 1990-х годов главные российские активы подверглись приватизации и были переданы в частные руки. Большая часть из них в итоге была доведена до банкротства, и такая политика проводилась Гайдаром осознанно.

Михаил Хазин сообщил, что первый этап приватизации, одобренный российским правительством, предполагал участие всех российских граждан. Иными словами, любой россиянин мог стать акционером крупнейших предприятий. Но на практике все сложилось иначе. Инициаторы и бенефициары данного процесса предпочли избавиться от лишних лиц и пошли на кардинальный шаг — ликвидацию сбережений.

«Это была не ошибка, а их системная линия», — объяснил эксперт.

Сегодня, как отмечает экономист, отменить приватизацию советских активов не представляется возможным. Есть другой выход из этой ситуации — обнародование имен участников тех процессов и строгий запрет им занимать государственные должности. Хазин также призвал руководство страны запретить выдавать бенефициарам бюджетные средства.

«Если это компания, которая не может не участвовать в бюджетных программах, но среди ее акционеров есть эти люди, то одно из двух: или эти люди уходят добровольно, или их акции конфискуются и продаются на свободном рынке», — заключил эксперт.

Ранее экономист Михаил Хазин выразил сомнения по поводу снижения курса доллара по отношению к рублю к концу апреля 2021 года.

ссср экономика приватизация гайдар хазин
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