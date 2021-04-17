Жертвой брянского депутата-педофила оказалась 14-летняя девочка

Брянск, 17 апреля. Депутат Дятьковского районного Совета народных депутатов растлевал 14-летнюю школьницу, сообщил источник ФАН в следственных органах.

По данным собеседника, чиновник был осведомлен, что девочка даже не достигла возраста согласия. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 134 УК РФ («Половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста»).

Также правоохранители задержали 19-летнюю жительницу города Дятьково, ее подозревают в вовлечении потерпевшей в занятие проституцией. Расследование продолжается.

В Нижневартовске 59-летнего учителя физкультуры заподозрили в педофилии. По версии следствия, с 2015 по 2020 год мужчина неоднократно совершал в отношении школьниц развратные и иные действия сексуального характера с применением насилия, сообщало URA.RU.