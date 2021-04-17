В Киеве с сожалением признали, что «третьей мировой из-за Украины не будет»

Украинские политологи активно обсуждают будущую встречу двух президентов — Владимира Путина и Джо Байдена — в контексте влияния этого саммита на судьбу страны. По мнению аналитиков, любой возможный исход этой встречи не решит ключевых проблем Киева, которому нужно срочно вырабатывать собственную стратегию внешней политики. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Украинский политикум за последние годы научился очень внимательно следить за нюансами противостояния великих держав. Здесь понимают, что любые изменения атмосферы в схватке Вашингтона и Москвы немедленно сказываются на Киеве. При этом большинство провластных политологов откровенно радеют за американцев и отчаянно надеются, что «Байден не сдаст интересы Украины». Последний термин здесь понимается своеобразно: по логике правящих политиков, эти интересы состоят, например, в том, чтобы не выполнять Минские соглашения в нынешнем виде.

Ключевая мысль у украинских комментаторов: «мы должны заставить Россию изменить условия «Минска-2», и Байден в этом нам поможет». Ведь вносить поправки об особом статусе Донбасса в Конституцию Украины местные националисты, проникшие на все уровни власти, считают национальным позором.

Еще один пункт в графе «интересы Украины», которые якобы должен отстаивать Байден, — бесконечные глупые требования к России «вернуть Крым». При этом в Киеве уже не раз убеждались: ни ту, ни другую тему в Москве не видят смысла обсуждать. По ним все предельно ясно, а украинские желания никому не интересны. Но здесь все равно отчаянно надеются, что Байден благодаря огромному дипломатическому опыту сумеет найти аргументы для Владимира Путина и немного смягчить позицию РФ по Донбассу.

В противном случае, мечтают самые упертые украинские ястребы, не добившись от президента России уступок по Донбассу, Байден плюнет и разрешит поставки Украине летального оружия — от ЗРК «Пэтриот» до танков и управляемых ракет. А получив все это, Киев улучит момент и начнет блицкриг на восток, сметая все на своем пути… Но главное, многие местные аналитики уверены, что на будущей встрече с лидером РФ Байден будет отстаивать интересы Украины. Хотя он является президентом совсем другой страны.

Впрочем, вменяемые эксперты в Киеве тоже есть, пусть их и немного. Они дали небольшой брифинг для СМИ, и, как заявил в его ходе глава информационно-политического центра «Перспектива» Павел Рудяков, встреча Байдена с Путиным никак не решает проблем Украины, потому что угрозу нацбезопасности страны представляет как раз сохранение статус-кво в Донбассе.

«Встреча двух президентов должна пройти в ближайшие два месяца. Судя по анонсам американцев, тема Украины будет на ней далеко не главной, она числится среди «прочих вопросов». Главным пунктом переговоров лидеров станет стратегическое равновесие в вооружениях. А поскольку Байден не спешит встретиться с Путиным, несмотря на эскалацию на востоке Украины, значит, до этой встречи ситуация в Донбассе особо не изменится», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / kremlin.ru / Пресс-служба Кремля / flickr.com / Gage Skidmore

По мнению аналитика, Киеву не стоит ожидать от этой встречи ни «зрады», ни серьезных сдвигов, ведь позиция Вашингтона в отношении Украины неизменна.

«Не стоит удивляться, что Путин и Байден будут «говорить об Украине без Украины», так происходит не впервые. Мы сами виноваты в таком отношении, потому что не имеем собственной внешнеполитической линии. Как правило, мы только просим кого-то о чем-то, а своей игры не ведем. Увы, такова наша сегодняшняя реальность», — признал Рудяков.

Кроме того, у США есть стратегическая линия в отношении РФ, и она тоже остается неизменной, указал эксперт, вне зависимости от того, кто в Штатах у власти — республиканцы или демократы.

«США ведут в отношении России политику «сдерживания, ограничения и давления» с локальными элементами диалога по отдельным вопросам. Украина — один из элементов этой политики, поэтому ее никто не «сдаст» России. Байден и Путин могут договориться по Киеву, но лишь в определенных рамках. Ведь американцы уверены, что русские — «агрессоры», а россияне настаивают, что они «освободители Донбасса». Найти компромисс и написать через дефис — «агрессор-освободитель», — считает он.

Рудяков констатировал, что главную угрозу нацбезопасности Украины представляет сохранение статус-кво в Донбассе.

«Кроме потерь, которые несет Украина, — смертей, трагедий и сломанных судеб десятков тысяч людей с обеих сторон, — она еще и истощается. Пока мы ждем встречи Байдена и Путина, ситуация для нас постоянно ухудшается, — подчеркнул политолог. — Вероятность того, что все оружие, которое стянули с обеих сторон к линии фронта, начнет стрелять, невелика — не более 3-5%. При этом у основных спикеров Украины изменилась риторика: и Кулеба, и Данилов начали говорить, что «Россия не нападет». Видимо, все идет к тому, что Зеленский «привезет из Парижа деэскалацию» и начнется смягчение ситуации в Донбассе и ее информационного сопровождения. В чем тогда был смысл накопления войск вдоль линии соприкосновения? Похоже, Киев отчаянно стремился привлечь к себе внимание Байдена».

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По словам аналитика, для России будущий саммит также чрезвычайно важен, потому что она находится в сложной ситуации.

«Да, Москва старается минимизировать негативные последствия от санкций Запада и добилась в этом успехов. Но они все равно ее душат, а Россия не настолько богатая страна, чтобы, попав под санкции, и дальше ухудшать ситуацию. Москве нужно хотя бы частично возобновить диалог со Штатами, ведь без этого нет шансов на улучшение отношений с Евросоюзом, — сказал Рудяков. — Похоже, с самого начала информационной кампании никто не был заинтересован начать на Украине новую большую войну. «Бряцанье оружием» было чисто демонстративными шагами, которые вышли на уровень, когда начали вызывать страхи и опасения. В этот момент и была дана команда «сдать назад», — заключил Рудяков.

В свою очередь, киевский публицист и аналитик Вячеслав Чечило заявил журналистам, что «Путин и Байден вряд ли смогут о чем-то договориться», ведь США полностью устраивает текущая ситуация и даже ее ухудшение, а Украина оставлена один на один со своими многочисленными проблемами.

«Байден сообщил, что хочет встречи с Путиным в ближайшее время. Военные корабли США в Черное море уже не зайдут. Еще раньше прошла информация, что Байден в телефонном разговоре якобы обещал Путину, будто Зеленский начнет отвод ВСУ в Донбассе в течение нескольких дней, — напомнил эксперт. — Это не значит, что войны на Украине не будет вообще, но третьей мировой из-за нее уже не будет точно. Статус конфликта понижен с глобального до регионального. Америка воевать за Украину явно не будет, Британия, похоже, тоже выходит из игры. Хотя и те и другие активно подталкивали Зеленского к эскалации конфликта. Времена меняются, а дураки на нашей земле не переводятся».

Чечило отметил: разговоры экспертов о том, что Путин и Байден могут о чем-то договориться, выглядят наивными.

«На мой взгляд, ни о чем они договориться не могут, им вообще не о чем договариваться. США полностью устраивает текущая ситуация. Более того, Штаты устраивает ее ухудшение, даже значительное, — подчеркнул публицист. — Чем хуже будут отношения между США и Россией, тем лучше для Америки. А если на Украине начнется большая война, то вообще прекрасно. Ведь это гарантированный конец заигрываниям ЕС с Россией, постановка всех «блудливых сателлитов» в стойло, конец «Северного потока» и новая холодная война. Она сама по себе пир духа для американского ВПК и смысл жизни для американского политикума».

Лучшее, что может сделать в этой ситуации Владимир Зеленский, чтобы навсегда избежать войны, — это семимильными шагами начать исполнять «Минск», сообщил эксперт.