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Призывники из Северной Осетии отправились в воинские части Южного военного округа
Pr Scr tvzvezda.ru  /  ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Армия

Призывники из Северной Осетии отправились в воинские части Южного военного округа

Четыре группы призывников из Северной Осетии отправились на службу в подразделения Южного военного округа (ЮВО). Следующая группа будет направлена в воинские части 19 апреля.

Ростов-на-Дону, 17 апреля. Четыре группы призывников из Северной Осетии отправились на службу в подразделения Южного военного округа (ЮВО). Следующая группа будет направлена в воинские части 19 апреля.

Будущих солдат обеспечили военной формой и предметами первой необходимости, передает телеканал «Звезда».

Во время первого призыва 25 человек прошли медицинскую комиссию, также они дважды сдали тест на COVID-19.

Отмечается, что в ходе весенней призывной кампании на службу отправятся более 900 человек из Северной Осетии. Всего по России в войска будет направлено более 134 тысяч новобранцев.

Ранее сообщалось, что с 15 апреля в РФ стартовала массовая отправка призывников в воинские части. Кампания по весеннему призыву в войска продлится до 15 июля.

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