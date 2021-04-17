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Обвиняемый в педофилии брянский депутат оказался владельцем огромных земельных участков
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov
Происшествия

Обвиняемый в педофилии брянский депутат оказался владельцем огромных земельных участков

Депутат Дятьковского районного Совета народных депутатов Алексей Городинский, обвиняемый в растлении несовершеннолетний, владеет большими земельными участками.

Брянск, 17 апреля. Депутат Дятьковского районного Совета народных депутатов Алексей Городинский, обвиняемый в растлении несовершеннолетний, владеет большими земельными участками.

Как стало известно Федеральному агентству новостей (ФАН), за брянским чиновником числятся 14 земельных участков, самый крупный из которых — 23 тыс. «квадратов», два жилых дома, две квартиры и другая недвижимость. Кроме того, на него зарегистрировано несколько автомобилей: грузовой ГАЗ-53, легковой ВАЗ 2105, ЗИЛ-5301АО и Mercedes-Benz S-Class S 500 4MATIC 2012 года выпуска.

При этом на счету в банке у Городинского — 67,5 тыс. рублей. Именно такую сумму он заработал за год. Несмотря на это, на нем числятся огромные земельные участки и иная недвижимость не только в Брянской области, но и элитных районах Подмосковья.

Кроме того, брянский депутат владеет автозаправочной станцией, складами, а также квартирой с бассейном, за которую чиновник не оплачивает коммунальные платежи. ФАН выяснил, что за ним числится долг в 20 тыс. рублей.

В отношении депутата Дятьковского райсовета Брянской области возбуждено уголовное дело по подозрению в интимной связи с несовершеннолетней девочкой. По версии следствия, у 14-летней школьницы были проблемы с финансами, а с чиновником ее познакомила 19-летняя местная жительница. Под ее контролем девочка занималась проституцией.

брянск депутат недвижимость педофилия
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