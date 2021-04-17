Эксперты МЧС России поделились рекомендациями по защите от клещей

Москва, 17 апреля. Клещи — членистоногие, способные вызвать у человека смертельно опасный энцефалит. Сотрудники МЧС рассказали, как уберечь себя от укуса клеща.

Жители России стали чаще выходить на прогулки в лесопарки, где их могут поджидать клещи — возбудители энцефалита. Специалисты МЧС России рассказали, как уберечься от укуса насекомого.

Выходить в лес рекомендуется в светлой и однотонной одежде. Это позволит обнаружить клеща намного быстрее. Брюки рекомендуется заправлять в сапоги, а в поход лучше надевать гольфы или носки с плотной резинкой, что снизит вероятность укуса клеща. Опасное членистоногое может не только подняться по траве, но и упасть на человека с дерева, поэтому специалисты советуют прикрывать голову: капюшоном, шапкой или косынкой. Кроме того, существуют специальные противоэнцефалитные костюмы, которые позволяют защитить носителя от укусов насекомого. Во время прогулки необходимо периодически осматривать себя на наличие клещей. То же самое следует сделать и по возвращении домой.

Ранее сообщалось, что в России возросла популярность страховки от клещей. Особое внимание граждан привлекло страхование от боррелиоза.