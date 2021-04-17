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Читатели Le Figaro нелестно отозвались о Зеленском после его интервью
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины
Политика

Читатели Le Figaro нелестно отозвались о Зеленском после его интервью

  /   Обновлено: 17 апреля 2021 10:16
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому изданию Le Figaro. Читателей не впечатлили тезисы, которые высказал украинский лидер.

Париж, 17 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому изданию Le Figaro. Читателей не впечатлили тезисы, которые высказал украинский лидер.

В частности, в интервью Зеленский признался, что ждет от Евросоюза открытого разговора о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, он заявил о желании Украины стать частью НАТО.

«Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно это заслужили», — высказался Зеленский.

Читатели издания отреагировали на интервью политика по-разному.

«А вот кого нам в Евросоюзе звать на помощь, чтобы побороть американскую угрозу Европе? Кого?» — пишет пользователь под ником Noir de noir.

Читатели Le Figaro нелестно отозвались о Зеленском после его интервью
Global Look Press  / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

«Президент Украины вместо того, чтобы мириться с Россией, обостряет напряженность в украино-российских отношениях. Чтобы его послушаться, нашим [лидерам] надо просто сойти с ума!» — иронизирует другой читатель.

«Если Украина войдет в Европейский Союз, Россия должна войти туда тоже», — уверен пользователь Omega33.

Читатели отмечают, что Россия всего лишь реагирует на агрессию со стороны Запада.

«Американцы взяли в руки палку, они манипулируют украинцами, чтобы лучше их эксплуатировать», — заключил Sambala.

Ранее Зеленский заявил, что Крым и Донбасс ждут судьбы «хуже Чернобыля». По его словам, эти регионы не будут счастливы без Украины. Президент в качестве примера привел Абхазию и Приднестровье, где отсутствует «научный прорыв, крутые предприятия, небоскребы Гонконга».

Украина франция зеленский
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