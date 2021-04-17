Читатели Le Figaro нелестно отозвались о Зеленском после его интервью

Париж, 17 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью французскому изданию Le Figaro. Читателей не впечатлили тезисы, которые высказал украинский лидер.

В частности, в интервью Зеленский признался, что ждет от Евросоюза открытого разговора о вступлении Украины в ЕС. Кроме того, он заявил о желании Украины стать частью НАТО.

«Украина не может чувствовать себя в ЕС и НАТО как в гостях. Мы хотим быть своими. Я считаю, что мы давно это заслужили», — высказался Зеленский.

Читатели издания отреагировали на интервью политика по-разному.

«А вот кого нам в Евросоюзе звать на помощь, чтобы побороть американскую угрозу Европе? Кого?» — пишет пользователь под ником Noir de noir.

Global Look Press / Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency

«Президент Украины вместо того, чтобы мириться с Россией, обостряет напряженность в украино-российских отношениях. Чтобы его послушаться, нашим [лидерам] надо просто сойти с ума!» — иронизирует другой читатель.

«Если Украина войдет в Европейский Союз, Россия должна войти туда тоже», — уверен пользователь Omega33.

Читатели отмечают, что Россия всего лишь реагирует на агрессию со стороны Запада.

«Американцы взяли в руки палку, они манипулируют украинцами, чтобы лучше их эксплуатировать», — заключил Sambala.

Ранее Зеленский заявил, что Крым и Донбасс ждут судьбы «хуже Чернобыля». По его словам, эти регионы не будут счастливы без Украины. Президент в качестве примера привел Абхазию и Приднестровье, где отсутствует «научный прорыв, крутые предприятия, небоскребы Гонконга».