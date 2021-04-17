Онищенко сообщил о готовности ряда российских регионов отменить масочный режим

Москва, 17 апреля. Некоторые российские регионы уже готовы к отмене масочного режима, введенного на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

По его словам, в ряде субъектов уже есть необходимость снимать ограничения. Однако подобное решение зависит от интенсивности вакцинации населения. Онищенко отметил прослеживающуюся тенденцию к спаду пандемии.

В этом также играют ключевую роль климатические условия и общее количество людей, обладающих иммунитетом к инфекции. На текущий момент количество прививок больше, чем число заболевших, поэтому для отмены масочного режима важно продолжать наращивать темпы вакцинации.

Онищенко ранее рассказал о сформировавшейся «прослойке» из переболевших и привитых от COVID-19 в Москве. Прививочная кампания в столице позволит создать барьер на пути распространения инфекции.